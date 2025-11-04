18
Маршрут следования поезда 380А Костомукша — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Костомукша — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Костомукша
21:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ледмозеро
22:55
23:00
79 км.
1 ч. 47 мин.
Муезерка
23:42
23:47
112 км.
2 ч. 34 мин.
Сонозеро
00:18
00:23
136 км.
3 ч. 10 мин.
Пенинга
00:53
00:55
160 км.
3 ч. 45 мин.
Суккозеро
01:49
02:09
201 км.
4 ч. 41 мин.
Гимольская
02:41
02:43
229 км.
5 ч. 33 мин.
Поросозеро
03:26
03:27
256 км.
6 ч. 18 мин.
Тумасозеро
03:44
03:45
271 км.
6 ч. 36 мин.
Лахкаламен
04:01
04:02
285 км.
6 ч. 53 мин.
Остановочный пункт 35км
04:21
04:22
299 км.
7 ч. 13 мин.
Найстенъярви
04:28
04:29
302 км.
7 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 22км
04:42
04:43
310 км.
7 ч. 34 мин.
Суоярви 1
05:05
05:50
329 км.
7 ч. 57 мин.
Новые Пески
06:42
06:45
371 км.
9 ч. 34 мин.
Эссойла
07:07
07:09
384 км.
9 ч. 59 мин.
Чална-Онежская
08:06
08:08
429 км.
10 ч. 58 мин.
Петрозаводск
08:37
446 км.
11 ч. 29 мин.
