Маршрут следования поезда 380Г Первомайск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Первомайск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Первомайск-Горьковский
20:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Берещино
20:38
21:43
11 км.
0 ч. 25 мин.
Сатис
22:09
22:10
22 км.
1 ч. 56 мин.
Шатки
23:01
23:06
48 км.
2 ч. 48 мин.
Арзамас 1
23:43
00:18
79 км.
3 ч. 30 мин.
Мухтолово
00:58
01:00
116 км.
4 ч. 45 мин.
Навашино
01:42
01:44
180 км.
5 ч. 29 мин.
Муром 1
02:00
02:02
191 км.
5 ч. 47 мин.
Бутылицы
02:29
02:31
223 км.
6 ч. 16 мин.
Вековка
03:04
03:32
267 км.
6 ч. 51 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
06:46
466 км.
10 ч. 33 мин.
Туалет так себе. Один сломался, на подъезде к Москве – второй был грязный что не зайти. В вагоне такое чувство что свиньи ехали настоящие.
Благодарю за заботу о пассажирах. Поезд чистый, персонал очень доброжелательный. У нас была проводница по имени Марина. Добросовестно выполняла свои обязаннности.
Всем добрый день! Чистота и комфорт в этом поезде меня удивили! Даже туалеты были кристально чистыми. Такое бывает очень редко. На моей памяти я за всю жизнь видела только одни такой поезд.
Почему проводники не застилают кровати? Сел в поезд очень поздно. Около часа ночи. Все в купе спали. Мне пришлось застилать кровать, что мгновенно всех сразу разбудило.
Впечатление, что ехала в какой-то душегубке. Жара была невыносимая. Также на мой взгляд сильно завышена цена на билеты плацкарт! Нереально. Дерут в три шкуры, как с купе.