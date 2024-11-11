Поезд 381Э Уфа — Ташкент (Узбекистан)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:15

Уфа

2 д. 3 ч. 43 мин.

14:58

Ташкент (Узбекистан)

54

Маршрут следования поезда 381Э Уфа — Ташкент (Узбекистан) на карте со всеми остановками

Расписание поезда Уфа — Ташкент (Узбекистан) с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Уфа

11:15

0 км.

0 ч. 0 мин.

Карламан

12:21

5 мин.

12:26

43 км.

1 ч. 6 мин.

Стерлитамак

13:50

25 мин.

14:15

134 км.

2 ч. 35 мин.

Салават

14:45

15 мин.

15:00

164 км.

3 ч. 30 мин.

Мелеуз

15:42

15 мин.

15:57

207 км.

4 ч. 27 мин.

Кумертау

16:31

36 мин.

17:07

230 км.

5 ч. 16 мин.

Мурапталово

17:50

2 мин.

17:52

266 км.

6 ч. 35 мин.

Оренбург

19:40

51 мин.

20:31

355 км.

8 ч. 25 мин.

Илецк 1

21:57

128 мин.

00:05

422 км.

10 ч. 42 мин.

Жайсан

01:36

104 мин.

03:20

514 км.

14 ч. 21 мин.

Мартук

03:42

5 мин.

03:47

538 км.

16 ч. 27 мин.

Каратогай

04:14

14 мин.

04:28

563 км.

16 ч. 59 мин.

Актобе

05:18

20 мин.

05:38

610 км.

18 ч. 3 мин.

Алга

06:21

2 мин.

06:23

652 км.

19 ч. 6 мин.

Кандыагаш

07:10

7 мин.

07:17

700 км.

19 ч. 55 мин.

Журын

07:50

2 мин.

07:52

726 км.

20 ч. 35 мин.

Жем

09:01

15 мин.

09:16

788 км.

21 ч. 46 мин.

Мугалжар

10:06

3 мин.

10:09

823 км.

22 ч. 51 мин.

Бершугир

10:42

2 мин.

10:44

838 км.

23 ч. 27 мин.

Котыртас

11:07

2 мин.

11:09

861 км.

23 ч. 52 мин.

Соленая

11:46

2 мин.

11:48

904 км.

1 д. 0 ч. 31 мин.

Шалкар

12:28

20 мин.

12:48

943 км.

1 д. 1 ч. 13 мин.

Копмола

13:21

2 мин.

13:23

970 км.

1 д. 2 ч. 6 мин.

Жылан

13:52

2 мин.

13:54

996 км.

1 д. 2 ч. 37 мин.

Тогыз

14:21

2 мин.

14:23

1019 км.

1 д. 3 ч. 6 мин.

Шиликты

14:33

1 мин.

14:34

1028 км.

1 д. 3 ч. 18 мин.

Карашокат

14:58

2 мин.

15:00

1046 км.

1 д. 3 ч. 43 мин.

Шокысу

15:26

2 мин.

15:28

1068 км.

1 д. 4 ч. 11 мин.

Сексеул

15:58

20 мин.

16:18

1089 км.

1 д. 4 ч. 43 мин.

Арал Тенизи

17:04

8 мин.

17:12

1139 км.

1 д. 5 ч. 49 мин.

Сапак

17:33

2 мин.

17:35

1161 км.

1 д. 6 ч. 18 мин.

Аралкум

17:51

2 мин.

17:53

1175 км.

1 д. 6 ч. 36 мин.

Шомиш

18:04

2 мин.

18:06

1185 км.

1 д. 6 ч. 49 мин.

Камыстыбас

18:27

3 мин.

18:30

1209 км.

1 д. 7 ч. 12 мин.

Бекбауыл

18:56

3 мин.

18:59

1232 км.

1 д. 7 ч. 41 мин.

Казалы

19:20

25 мин.

19:45

1254 км.

1 д. 8 ч. 5 мин.

Торетам

21:06

7 мин.

21:13

1346 км.

1 д. 9 ч. 51 мин.

Жосалы

22:14

5 мин.

22:19

1408 км.

1 д. 10 ч. 59 мин.

Жалагаш

23:15

2 мин.

23:17

1473 км.

1 д. 12 ч. 0 мин.

Теренозек

23:37

2 мин.

23:39

1497 км.

1 д. 12 ч. 22 мин.

Кызылорда

00:24

20 мин.

00:44

1542 км.

1 д. 13 ч. 9 мин.

Сулутобе

01:33

2 мин.

01:35

1592 км.

1 д. 14 ч. 18 мин.

Байгакум

02:25

2 мин.

02:27

1641 км.

1 д. 15 ч. 10 мин.

Шиели

02:53

20 мин.

03:13

1666 км.

1 д. 15 ч. 38 мин.

Томенарык

03:39

6 мин.

03:45

1693 км.

1 д. 16 ч. 24 мин.

Яны-Курган

04:05

7 мин.

04:12

1715 км.

1 д. 16 ч. 50 мин.

Талап

05:09

4 мин.

05:13

1751 км.

1 д. 17 ч. 54 мин.

Бесарык

05:25

5 мин.

05:30

1762 км.

1 д. 18 ч. 10 мин.

Туркестан

06:16

22 мин.

06:38

1818 км.

1 д. 19 ч. 1 мин.

Тимур

07:30

1 мин.

07:31

1872 км.

1 д. 20 ч. 15 мин.

Арыс 1

08:25

24 мин.

08:49

1925 км.

1 д. 21 ч. 10 мин.

Шенгелды

10:09

2 мин.

10:11

1988 км.

1 д. 22 ч. 54 мин.

Сарыагаш

11:05

100 мин.

12:45

2034 км.

1 д. 23 ч. 50 мин.

Ташкент
Центральный

14:58

2056 км.

2 д. 3 ч. 43 мин.

Информация о поезде 381Э

Планируете поездку по маршруту Уфа — Ташкент (Узбекистан)? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 381Э. Этот поезд отправляется со станции Уфа в 11:15 и прибывает на конечную станцию Ташкент в 14:58. Вся дорога занимает 2 д. 3 ч. 43 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 2 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 381Э

Количество остановок поезда:

54 станции

Самая длинная остановка:

128 мин. – станция Илецк 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
