Маршрут следования и продажа билетов
11:15
2 д. 3 ч. 43 мин.
14:58
54
Маршрут следования поезда 381Э Уфа — Ташкент (Узбекистан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Ташкент (Узбекистан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
11:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карламан
12:21
12:26
43 км.
1 ч. 6 мин.
Стерлитамак
13:50
14:15
134 км.
2 ч. 35 мин.
Салават
14:45
15:00
164 км.
3 ч. 30 мин.
Мелеуз
15:42
15:57
207 км.
4 ч. 27 мин.
Кумертау
16:31
17:07
230 км.
5 ч. 16 мин.
Мурапталово
17:50
17:52
266 км.
6 ч. 35 мин.
Оренбург
19:40
20:31
355 км.
8 ч. 25 мин.
Илецк 1
21:57
00:05
422 км.
10 ч. 42 мин.
Жайсан
01:36
03:20
514 км.
14 ч. 21 мин.
Мартук
03:42
03:47
538 км.
16 ч. 27 мин.
Каратогай
04:14
04:28
563 км.
16 ч. 59 мин.
Актобе
05:18
05:38
610 км.
18 ч. 3 мин.
Алга
06:21
06:23
652 км.
19 ч. 6 мин.
Кандыагаш
07:10
07:17
700 км.
19 ч. 55 мин.
Журын
07:50
07:52
726 км.
20 ч. 35 мин.
Жем
09:01
09:16
788 км.
21 ч. 46 мин.
Мугалжар
10:06
10:09
823 км.
22 ч. 51 мин.
Бершугир
10:42
10:44
838 км.
23 ч. 27 мин.
Котыртас
11:07
11:09
861 км.
23 ч. 52 мин.
Соленая
11:46
11:48
904 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Шалкар
12:28
12:48
943 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Копмола
13:21
13:23
970 км.
1 д. 2 ч. 6 мин.
Жылан
13:52
13:54
996 км.
1 д. 2 ч. 37 мин.
Тогыз
14:21
14:23
1019 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Шиликты
14:33
14:34
1028 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Карашокат
14:58
15:00
1046 км.
1 д. 3 ч. 43 мин.
Шокысу
15:26
15:28
1068 км.
1 д. 4 ч. 11 мин.
Сексеул
15:58
16:18
1089 км.
1 д. 4 ч. 43 мин.
Арал Тенизи
17:04
17:12
1139 км.
1 д. 5 ч. 49 мин.
Сапак
17:33
17:35
1161 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Аралкум
17:51
17:53
1175 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Шомиш
18:04
18:06
1185 км.
1 д. 6 ч. 49 мин.
Камыстыбас
18:27
18:30
1209 км.
1 д. 7 ч. 12 мин.
Бекбауыл
18:56
18:59
1232 км.
1 д. 7 ч. 41 мин.
Казалы
19:20
19:45
1254 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Торетам
21:06
21:13
1346 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Жосалы
22:14
22:19
1408 км.
1 д. 10 ч. 59 мин.
Жалагаш
23:15
23:17
1473 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Теренозек
23:37
23:39
1497 км.
1 д. 12 ч. 22 мин.
Кызылорда
00:24
00:44
1542 км.
1 д. 13 ч. 9 мин.
Сулутобе
01:33
01:35
1592 км.
1 д. 14 ч. 18 мин.
Байгакум
02:25
02:27
1641 км.
1 д. 15 ч. 10 мин.
Шиели
02:53
03:13
1666 км.
1 д. 15 ч. 38 мин.
Томенарык
03:39
03:45
1693 км.
1 д. 16 ч. 24 мин.
Яны-Курган
04:05
04:12
1715 км.
1 д. 16 ч. 50 мин.
Талап
05:09
05:13
1751 км.
1 д. 17 ч. 54 мин.
Бесарык
05:25
05:30
1762 км.
1 д. 18 ч. 10 мин.
Туркестан
06:16
06:38
1818 км.
1 д. 19 ч. 1 мин.
Тимур
07:30
07:31
1872 км.
1 д. 20 ч. 15 мин.
Арыс 1
08:25
08:49
1925 км.
1 д. 21 ч. 10 мин.
Шенгелды
10:09
10:11
1988 км.
1 д. 22 ч. 54 мин.
Сарыагаш
11:05
12:45
2034 км.
1 д. 23 ч. 50 мин.
Ташкент
Центральный
14:58
2056 км.
2 д. 3 ч. 43 мин.
