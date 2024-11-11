Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 381Ь Ташкент (Узбекистан) — Уфа.
01:45
2 д. 4 ч. 45 мин.
06:30
54
Маршрут следования поезда 381Ь Ташкент (Узбекистан) — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ташкент (Узбекистан) — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ташкент
Центральный
01:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сарыагаш
04:05
06:05
22 км.
2 ч. 20 мин.
Шенгелды
07:02
07:03
68 км.
5 ч. 17 мин.
Арыс 1
08:19
08:39
131 км.
6 ч. 34 мин.
Тимур
09:50
09:52
184 км.
8 ч. 5 мин.
Туркестан
10:41
11:01
238 км.
8 ч. 56 мин.
Бесарык
11:47
11:53
294 км.
10 ч. 2 мин.
Талап
12:05
12:08
305 км.
10 ч. 20 мин.
Яны-Курган
12:40
12:45
341 км.
10 ч. 55 мин.
Томенарык
13:06
13:07
363 км.
11 ч. 21 мин.
Шиели
13:39
14:19
390 км.
11 ч. 54 мин.
Байгакум
14:47
14:48
415 км.
13 ч. 2 мин.
Сулутобе
15:27
15:28
464 км.
13 ч. 42 мин.
Кызылорда
16:21
16:41
514 км.
14 ч. 36 мин.
Теренозек
17:26
17:28
559 км.
15 ч. 41 мин.
Жалагаш
17:47
17:49
583 км.
16 ч. 2 мин.
Жосалы
18:49
18:54
648 км.
17 ч. 4 мин.
Торетам
19:58
20:03
710 км.
18 ч. 13 мин.
Казалы
22:01
22:21
802 км.
20 ч. 16 мин.
Бекбауыл
22:47
22:49
824 км.
21 ч. 2 мин.
Камыстыбас
23:15
23:16
847 км.
21 ч. 30 мин.
Шомиш
23:36
23:37
871 км.
21 ч. 51 мин.
Аралкум
23:47
23:48
881 км.
22 ч. 2 мин.
Сапак
00:03
00:04
895 км.
22 ч. 18 мин.
Арал Тенизи
00:25
00:38
917 км.
22 ч. 40 мин.
Сексеул
01:23
01:46
967 км.
23 ч. 38 мин.
Шокысу
02:14
02:16
988 км.
1 д. 0 ч. 29 мин.
Карашокат
02:43
02:45
1010 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Шиликты
03:09
03:11
1028 км.
1 д. 1 ч. 24 мин.
Тогыз
03:22
03:24
1037 км.
1 д. 1 ч. 37 мин.
Жылан
03:51
03:53
1060 км.
1 д. 2 ч. 6 мин.
Копмола
04:19
04:21
1086 км.
1 д. 2 ч. 34 мин.
Шалкар
04:50
05:10
1113 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Соленая
05:54
05:56
1152 км.
1 д. 4 ч. 9 мин.
Котыртас
06:32
06:34
1195 км.
1 д. 4 ч. 47 мин.
Бершугир
07:02
07:04
1218 км.
1 д. 5 ч. 17 мин.
Мугалжар
07:34
07:38
1233 км.
1 д. 5 ч. 49 мин.
Жем
08:16
08:36
1268 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Журын
09:41
09:44
1330 км.
1 д. 7 ч. 56 мин.
Кандыагаш
10:11
10:21
1356 км.
1 д. 8 ч. 26 мин.
Алга
11:03
11:05
1404 км.
1 д. 9 ч. 18 мин.
Актобе
11:43
12:03
1446 км.
1 д. 9 ч. 58 мин.
Каратогай
13:04
13:09
1493 км.
1 д. 11 ч. 19 мин.
Мартук
13:32
13:37
1518 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Жайсан
13:58
16:06
1542 км.
1 д. 12 ч. 13 мин.
Илецк 1
17:53
20:00
1634 км.
1 д. 16 ч. 8 мин.
Оренбург
21:20
22:11
1701 км.
1 д. 19 ч. 35 мин.
Мурапталово
23:59
00:01
1790 км.
1 д. 22 ч. 14 мин.
Кумертау
00:45
01:10
1826 км.
1 д. 23 ч. 0 мин.
Мелеуз
01:43
01:58
1849 км.
1 д. 23 ч. 58 мин.
Салават
02:41
02:56
1892 км.
2 д. 0 ч. 56 мин.
Стерлитамак
03:24
03:49
1922 км.
2 д. 1 ч. 39 мин.
Карламан
05:11
05:16
2013 км.
2 д. 3 ч. 26 мин.
Уфа
06:30
2056 км.
2 д. 4 ч. 45 мин.
