Поезд 381Ь Ташкент (Узбекистан) — Уфа

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

01:45

Ташкент (Узбекистан)

2 д. 4 ч. 45 мин.

06:30

Уфа

54

Маршрут следования поезда 381Ь Ташкент (Узбекистан) — Уфа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Ташкент (Узбекистан) — Уфа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Ташкент
Центральный

01:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Сарыагаш

04:05

120 мин.

06:05

22 км.

2 ч. 20 мин.

Шенгелды

07:02

1 мин.

07:03

68 км.

5 ч. 17 мин.

Арыс 1

08:19

20 мин.

08:39

131 км.

6 ч. 34 мин.

Тимур

09:50

2 мин.

09:52

184 км.

8 ч. 5 мин.

Туркестан

10:41

20 мин.

11:01

238 км.

8 ч. 56 мин.

Бесарык

11:47

6 мин.

11:53

294 км.

10 ч. 2 мин.

Талап

12:05

3 мин.

12:08

305 км.

10 ч. 20 мин.

Яны-Курган

12:40

5 мин.

12:45

341 км.

10 ч. 55 мин.

Томенарык

13:06

1 мин.

13:07

363 км.

11 ч. 21 мин.

Шиели

13:39

40 мин.

14:19

390 км.

11 ч. 54 мин.

Байгакум

14:47

1 мин.

14:48

415 км.

13 ч. 2 мин.

Сулутобе

15:27

1 мин.

15:28

464 км.

13 ч. 42 мин.

Кызылорда

16:21

20 мин.

16:41

514 км.

14 ч. 36 мин.

Теренозек

17:26

2 мин.

17:28

559 км.

15 ч. 41 мин.

Жалагаш

17:47

2 мин.

17:49

583 км.

16 ч. 2 мин.

Жосалы

18:49

5 мин.

18:54

648 км.

17 ч. 4 мин.

Торетам

19:58

5 мин.

20:03

710 км.

18 ч. 13 мин.

Казалы

22:01

20 мин.

22:21

802 км.

20 ч. 16 мин.

Бекбауыл

22:47

2 мин.

22:49

824 км.

21 ч. 2 мин.

Камыстыбас

23:15

1 мин.

23:16

847 км.

21 ч. 30 мин.

Шомиш

23:36

1 мин.

23:37

871 км.

21 ч. 51 мин.

Аралкум

23:47

1 мин.

23:48

881 км.

22 ч. 2 мин.

Сапак

00:03

1 мин.

00:04

895 км.

22 ч. 18 мин.

Арал Тенизи

00:25

13 мин.

00:38

917 км.

22 ч. 40 мин.

Сексеул

01:23

23 мин.

01:46

967 км.

23 ч. 38 мин.

Шокысу

02:14

2 мин.

02:16

988 км.

1 д. 0 ч. 29 мин.

Карашокат

02:43

2 мин.

02:45

1010 км.

1 д. 0 ч. 58 мин.

Шиликты

03:09

2 мин.

03:11

1028 км.

1 д. 1 ч. 24 мин.

Тогыз

03:22

2 мин.

03:24

1037 км.

1 д. 1 ч. 37 мин.

Жылан

03:51

2 мин.

03:53

1060 км.

1 д. 2 ч. 6 мин.

Копмола

04:19

2 мин.

04:21

1086 км.

1 д. 2 ч. 34 мин.

Шалкар

04:50

20 мин.

05:10

1113 км.

1 д. 3 ч. 5 мин.

Соленая

05:54

2 мин.

05:56

1152 км.

1 д. 4 ч. 9 мин.

Котыртас

06:32

2 мин.

06:34

1195 км.

1 д. 4 ч. 47 мин.

Бершугир

07:02

2 мин.

07:04

1218 км.

1 д. 5 ч. 17 мин.

Мугалжар

07:34

4 мин.

07:38

1233 км.

1 д. 5 ч. 49 мин.

Жем

08:16

20 мин.

08:36

1268 км.

1 д. 6 ч. 31 мин.

Журын

09:41

3 мин.

09:44

1330 км.

1 д. 7 ч. 56 мин.

Кандыагаш

10:11

10 мин.

10:21

1356 км.

1 д. 8 ч. 26 мин.

Алга

11:03

2 мин.

11:05

1404 км.

1 д. 9 ч. 18 мин.

Актобе

11:43

20 мин.

12:03

1446 км.

1 д. 9 ч. 58 мин.

Каратогай

13:04

5 мин.

13:09

1493 км.

1 д. 11 ч. 19 мин.

Мартук

13:32

5 мин.

13:37

1518 км.

1 д. 11 ч. 47 мин.

Жайсан

13:58

128 мин.

16:06

1542 км.

1 д. 12 ч. 13 мин.

Илецк 1

17:53

127 мин.

20:00

1634 км.

1 д. 16 ч. 8 мин.

Оренбург

21:20

51 мин.

22:11

1701 км.

1 д. 19 ч. 35 мин.

Мурапталово

23:59

2 мин.

00:01

1790 км.

1 д. 22 ч. 14 мин.

Кумертау

00:45

25 мин.

01:10

1826 км.

1 д. 23 ч. 0 мин.

Мелеуз

01:43

15 мин.

01:58

1849 км.

1 д. 23 ч. 58 мин.

Салават

02:41

15 мин.

02:56

1892 км.

2 д. 0 ч. 56 мин.

Стерлитамак

03:24

25 мин.

03:49

1922 км.

2 д. 1 ч. 39 мин.

Карламан

05:11

5 мин.

05:16

2013 км.

2 д. 3 ч. 26 мин.

Уфа

06:30

2056 км.

2 д. 4 ч. 45 мин.

Информация о поезде 381Ь

Планируете поездку по маршруту Ташкент (Узбекистан) — Уфа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 381Ь. Этот поезд отправляется со станции Ташкент в 01:45 и прибывает на конечную станцию Уфа в 06:30. Вся дорога занимает 2 д. 4 ч. 45 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 36 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 381Ь

Количество остановок поезда:

54 станции

Самая длинная остановка:

128 мин. – станция Жайсан

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Оставить отзыв о поезде 381Ь:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
