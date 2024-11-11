18:58
16 ч. 37 мин.
11:35
20
Маршрут следования поезда 383Е Нижний Тагил — Приобье на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Тагил — Приобье с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Тагил
18:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гороблагодатская
19:46
19:48
43 км.
0 ч. 48 мин.
Верхняя
20:08
20:10
56 км.
1 ч. 10 мин.
Выя
20:37
20:39
81 км.
1 ч. 39 мин.
Верхотурье
21:28
21:30
135 км.
2 ч. 30 мин.
Ляля
21:50
21:52
154 км.
2 ч. 52 мин.
Лобва
22:11
22:13
169 км.
3 ч. 13 мин.
Серов
23:10
23:56
215 км.
4 ч. 12 мин.
Ивдель 1
02:10
02:16
333 км.
7 ч. 12 мин.
Першино
02:30
02:32
338 км.
7 ч. 32 мин.
Пелым
03:58
04:08
427 км.
9 ч. 0 мин.
Разъезд 135км
04:48
04:53
466 км.
9 ч. 50 мин.
Алябьево
05:07
05:17
476 км.
10 ч. 9 мин.
Геологическая
05:47
06:02
503 км.
10 ч. 49 мин.
Верхнекондинская
06:20
07:10
517 км.
11 ч. 22 мин.
Конда
07:46
07:52
545 км.
12 ч. 48 мин.
Коммунистическая
08:30
08:36
576 км.
13 ч. 32 мин.
Вонъеган
09:25
09:28
614 км.
14 ч. 27 мин.
Нягань
10:11
10:31
645 км.
15 ч. 13 мин.
Приобье
11:35
690 км.
16 ч. 37 мин.
