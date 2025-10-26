Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 390Ж Балашов — Ртищево на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балашов — Ртищево с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балашов 1
05:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балашов
Пассажирский
05:47
05:49
2 км.
0 ч. 15 мин.
Пады
06:10
06:12
24 км.
0 ч. 38 мин.
Летяжевка
06:30
06:32
44 км.
0 ч. 58 мин.
Аркадак
06:47
06:49
55 км.
1 ч. 15 мин.
Андреевка
07:03
07:05
67 км.
1 ч. 31 мин.
Кистендей
07:16
07:18
76 км.
1 ч. 44 мин.
Ртищево 1
07:52
95 км.
2 ч. 20 мин.
