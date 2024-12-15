Поезд 391Ь Благовещенск — Чита

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:59

Благовещенск

1 д. 14 ч. 2 мин.

01:01

Чита

59

Маршрут следования поезда 391Ь Благовещенск — Чита на карте со всеми остановками

Расписание поезда Благовещенск — Чита с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Благовещенск

10:59

0 км.

0 ч. 0 мин.

Белогорье

11:29

1 мин.

11:30

20 км.

0 ч. 30 мин.

Призейская

11:42

1 мин.

11:43

27 км.

0 ч. 43 мин.

Березовский-Восточный

12:03

1 мин.

12:04

43 км.

1 ч. 4 мин.

Среднебелая

12:19

5 мин.

12:24

57 км.

1 ч. 20 мин.

Томичи

12:44

2 мин.

12:46

78 км.

1 ч. 45 мин.

Белогорск

13:22

40 мин.

14:02

99 км.

2 ч. 23 мин.

Серышево

14:21

5 мин.

14:26

118 км.

3 ч. 22 мин.

Арга

14:44

2 мин.

14:46

140 км.

3 ч. 45 мин.

Свободный

15:02

15 мин.

15:17

154 км.

4 ч. 3 мин.

Ледяная

15:48

2 мин.

15:50

193 км.

4 ч. 49 мин.

Шимановская

16:27

10 мин.

16:37

232 км.

5 ч. 28 мин.

Мухинская

17:17

2 мин.

17:19

275 км.

6 ч. 18 мин.

Сиваки

17:55

2 мин.

17:57

325 км.

6 ч. 56 мин.

Ушумун

18:18

3 мин.

18:21

347 км.

7 ч. 19 мин.

Чалганы

18:41

2 мин.

18:43

366 км.

7 ч. 42 мин.

Тыгда

19:03

10 мин.

19:13

385 км.

8 ч. 4 мин.

Дактуй

19:40

2 мин.

19:42

412 км.

8 ч. 41 мин.

Магдагачи

20:15

15 мин.

20:30

439 км.

9 ч. 16 мин.

Гонжа

21:05

2 мин.

21:07

470 км.

10 ч. 6 мин.

Гудачи

21:24

2 мин.

21:26

485 км.

10 ч. 25 мин.

Талдан

22:04

3 мин.

22:07

512 км.

11 ч. 5 мин.

Ангарич

22:41

2 мин.

22:43

542 км.

11 ч. 42 мин.

Невер
Большой Невер

23:22

2 мин.

23:24

565 км.

12 ч. 23 мин.

Сковородино

23:46

21 мин.

00:07

579 км.

12 ч. 47 мин.

Бамовская

00:46

2 мин.

00:48

600 км.

13 ч. 47 мин.

Тахтамыгда

00:58

1 мин.

00:59

605 км.

13 ч. 59 мин.

Мадалан

01:16

2 мин.

01:18

619 км.

14 ч. 17 мин.

Уруша

01:59

5 мин.

02:04

653 км.

15 ч. 0 мин.

Большая Омутная
Амурская область

03:01

2 мин.

03:03

693 км.

16 ч. 2 мин.

Ерофей Павлович

03:54

38 мин.

04:32

714 км.

16 ч. 55 мин.

Амазар

06:17

6 мин.

06:23

784 км.

19 ч. 18 мин.

Семиозерный

07:13

2 мин.

07:15

821 км.

20 ч. 14 мин.

Таптугары

07:39

2 мин.

07:41

841 км.

20 ч. 40 мин.

Могоча

08:12

25 мин.

08:37

860 км.

21 ч. 13 мин.

Артеушка

09:37

2 мин.

09:39

891 км.

22 ч. 38 мин.

Кислый Ключ

09:58

2 мин.

10:00

904 км.

22 ч. 59 мин.

Ксеньевская

10:39

3 мин.

10:42

935 км.

23 ч. 40 мин.

Кендагиры

11:09

2 мин.

11:11

951 км.

1 д. 0 ч. 10 мин.

Сбега

11:33

2 мин.

11:35

967 км.

1 д. 0 ч. 34 мин.

Нанагры

11:59

1 мин.

12:00

983 км.

1 д. 1 ч. 0 мин.

Урюм

12:20

2 мин.

12:22

997 км.

1 д. 1 ч. 21 мин.

Ульякан

12:43

2 мин.

12:45

1009 км.

1 д. 1 ч. 44 мин.

Зилово

13:19

2 мин.

13:21

1039 км.

1 д. 2 ч. 20 мин.

Арчикой

13:32

2 мин.

13:34

1047 км.

1 д. 2 ч. 33 мин.

Жирекен

14:02

2 мин.

14:04

1071 км.

1 д. 3 ч. 3 мин.

Бушулей

14:16

2 мин.

14:18

1079 км.

1 д. 3 ч. 17 мин.

Чернышевск-Забайкальск

15:03

21 мин.

15:24

1109 км.

1 д. 4 ч. 4 мин.

Укурей

15:52

2 мин.

15:54

1127 км.

1 д. 4 ч. 53 мин.

Куэнга

16:36

41 мин.

17:17

1157 км.

1 д. 5 ч. 37 мин.

Приисковая

18:03

20 мин.

18:23

1191 км.

1 д. 7 ч. 4 мин.

Холбон

18:56

2 мин.

18:58

1217 км.

1 д. 7 ч. 57 мин.

Шилка

19:14

20 мин.

19:34

1230 км.

1 д. 8 ч. 15 мин.

Солнцевая

20:13

2 мин.

20:15

1258 км.

1 д. 9 ч. 14 мин.

Размахнино

20:34

2 мин.

20:36

1270 км.

1 д. 9 ч. 35 мин.

Урульга

21:42

2 мин.

21:44

1318 км.

1 д. 10 ч. 43 мин.

Карымская

22:36

18 мин.

22:54

1352 км.

1 д. 11 ч. 37 мин.

Дарасун

23:35

2 мин.

23:37

1378 км.

1 д. 12 ч. 36 мин.

Чита 2

01:01

1430 км.

1 д. 14 ч. 2 мин.

Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Благовещенск и Чита

Информация о поезде 391Ь

Планируете поездку по маршруту Благовещенск — Чита? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 391Ь. Этот поезд отправляется со станции Благовещенск в 10:59 и прибывает на конечную станцию Чита в 01:01. Вся дорога занимает 1 д. 14 ч. 2 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 33 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2158 руб.
  • стоимость купейного места – 9269 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 391Ь Благовещенск - Чита: перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

59 станций

Самая длинная остановка:

41 мин. – станция Куэнга

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2158 руб.

Оставить отзыв о поезде 391Ь:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
