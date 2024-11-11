Маршрут следования и продажа билетов
11:11
1 д. 13 ч. 44 мин.
00:55
59
Маршрут следования поезда 391Ч Благовещенск — Чита на карте со всеми остановками
Расписание поезда Благовещенск — Чита с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Благовещенск
11:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Белогорье
11:36
11:37
20 км.
0 ч. 25 мин.
Призейская
11:47
11:48
27 км.
0 ч. 36 мин.
Среднебелая
12:16
12:21
57 км.
1 ч. 5 мин.
Томичи
12:40
12:42
78 км.
1 ч. 29 мин.
Белогорск
13:03
13:43
99 км.
1 ч. 52 мин.
Серышево
14:02
14:07
118 км.
2 ч. 51 мин.
Арга
14:29
14:31
140 км.
3 ч. 18 мин.
Свободный
14:46
15:01
154 км.
3 ч. 35 мин.
Ледяная
15:36
15:39
193 км.
4 ч. 25 мин.
Шимановская
16:18
16:33
232 км.
5 ч. 7 мин.
Мухинская
17:13
17:15
275 км.
6 ч. 2 мин.
Сиваки
17:53
17:55
325 км.
6 ч. 42 мин.
Ушумун
18:16
18:35
347 км.
7 ч. 5 мин.
Чалганы
18:55
18:57
366 км.
7 ч. 44 мин.
Тыгда
19:16
19:26
385 км.
8 ч. 5 мин.
Дактуй
19:53
19:55
412 км.
8 ч. 42 мин.
Магдагачи
20:30
20:45
439 км.
9 ч. 19 мин.
Гонжа
21:24
21:26
470 км.
10 ч. 13 мин.
Гудачи
21:46
21:48
485 км.
10 ч. 35 мин.
Талдан
22:25
22:29
512 км.
11 ч. 14 мин.
Ангарич
23:03
23:05
542 км.
11 ч. 52 мин.
Невер
Большой Невер
23:48
23:50
565 км.
12 ч. 37 мин.
Сковородино
00:14
00:29
579 км.
13 ч. 3 мин.
Бамовская
01:07
01:09
600 км.
13 ч. 56 мин.
Тахтамыгда
01:19
01:21
605 км.
14 ч. 8 мин.
Мадалан
01:40
01:42
619 км.
14 ч. 29 мин.
Уруша
02:28
02:33
653 км.
15 ч. 17 мин.
Большая Омутная
Амурская область
03:30
03:32
693 км.
16 ч. 19 мин.
Ерофей Павлович
04:23
04:54
714 км.
17 ч. 12 мин.
Амазар
06:41
06:59
784 км.
19 ч. 30 мин.
Семиозерный
07:43
07:45
821 км.
20 ч. 32 мин.
Таптугары
08:10
08:12
841 км.
20 ч. 59 мин.
Могоча
08:40
08:55
860 км.
21 ч. 29 мин.
Артеушка
10:05
10:07
891 км.
22 ч. 54 мин.
Кислый Ключ
10:27
10:29
904 км.
23 ч. 16 мин.
Ксеньевская
11:08
11:11
935 км.
23 ч. 57 мин.
Кендагиры
11:40
11:42
951 км.
1 д. 0 ч. 29 мин.
Сбега
12:07
12:09
967 км.
1 д. 0 ч. 56 мин.
Урюм
12:53
12:55
998 км.
1 д. 1 ч. 42 мин.
Ульякан
13:16
13:18
1010 км.
1 д. 2 ч. 5 мин.
Зилово
13:48
13:50
1040 км.
1 д. 2 ч. 37 мин.
Арчикой
14:01
14:03
1048 км.
1 д. 2 ч. 50 мин.
Жирекен
14:34
14:36
1072 км.
1 д. 3 ч. 23 мин.
Бушулей
14:50
14:52
1080 км.
1 д. 3 ч. 39 мин.
Алеур
15:21
15:23
1103 км.
1 д. 4 ч. 10 мин.
Чернышевск-Забайкальск
15:39
15:57
1111 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Укурей
16:24
16:26
1129 км.
1 д. 5 ч. 13 мин.
Куэнга
17:06
17:36
1159 км.
1 д. 5 ч. 55 мин.
Приисковая
18:15
18:35
1193 км.
1 д. 7 ч. 4 мин.
Холбон
19:07
19:09
1219 км.
1 д. 7 ч. 56 мин.
Шилка
19:26
19:46
1232 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Солнцевая
20:25
20:27
1260 км.
1 д. 9 ч. 14 мин.
Размахнино
20:45
20:47
1272 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Зубарево
21:08
21:10
1287 км.
1 д. 9 ч. 57 мин.
Урульга
21:53
21:55
1320 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Карымская
22:45
23:01
1354 км.
1 д. 11 ч. 34 мин.
Дарасун
23:40
23:42
1380 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Чита 2
00:55
1432 км.
1 д. 13 ч. 44 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде стоит невыносимая жара. Отсутствие кондиционера это еще не вся беда. Сам вагон старый и все добитое. Открывая двери в тамбур боялась что у меня ручка сейчас останется в руках.
Как обычно. Ничего нового я и не ожидал от ЖД. Вагон старый, скрипит трещит по швам. Но едет и слава богу. Поезд приехал вовремя. Но конечно ни о каком комфорте речи быть не может.
Я ехала на верхней полке и хочу сказать что было очень круто! Полка была широкой и удобной. Температура в купе тоже была очень комфортной. Ехала и наслаждалась поездкой.
Поездка прошла бы хорошо если бы не было невоспитанных пассажиров, которые ржали и громко разговаривали, мешая ехать остальным.
Удобные матрасы и приличное белье. Начальник поезда постоянно ходил и спрашивал как дела. В вагоне было чисто. Туалет тоже на достойном уровне. Все хорошо. Спасибо!