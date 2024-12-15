Поезд 392Ь Чита — Благовещенск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:25

Чита

1 д. 14 ч. 10 мин.

01:35

Благовещенск

59

Маршрут следования поезда 392Ь Чита — Благовещенск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Чита — Благовещенск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Чита 2

11:25

0 км.

0 ч. 0 мин.

Дарасун

12:43

2 мин.

12:45

52 км.

1 ч. 18 мин.

Карымская

13:23

5 мин.

13:28

78 км.

1 ч. 58 мин.

Урульга

14:18

2 мин.

14:20

112 км.

2 ч. 53 мин.

Размахнино

15:24

2 мин.

15:26

160 км.

3 ч. 59 мин.

Солнцевая

15:42

2 мин.

15:44

172 км.

4 ч. 17 мин.

Шилка

16:26

20 мин.

16:46

200 км.

5 ч. 1 мин.

Холбон

17:00

2 мин.

17:02

213 км.

5 ч. 35 мин.

Приисковая

17:34

20 мин.

17:54

239 км.

6 ч. 9 мин.

Куэнга

18:34

41 мин.

19:15

273 км.

7 ч. 9 мин.

Укурей

19:58

2 мин.

20:00

303 км.

8 ч. 33 мин.

Чернышевск-Забайкальск

20:28

21 мин.

20:49

321 км.

9 ч. 3 мин.

Бушулей

21:35

2 мин.

21:37

351 км.

10 ч. 10 мин.

Жирекен

21:49

20 мин.

22:09

359 км.

10 ч. 24 мин.

Арчикой

22:37

2 мин.

22:39

383 км.

11 ч. 12 мин.

Зилово

22:49

2 мин.

22:51

391 км.

11 ч. 24 мин.

Ульякан

23:27

2 мин.

23:29

421 км.

12 ч. 2 мин.

Урюм

23:47

2 мин.

23:49

433 км.

12 ч. 22 мин.

Нанагры

00:11

1 мин.

00:12

447 км.

12 ч. 46 мин.

Сбега

00:38

2 мин.

00:40

463 км.

13 ч. 13 мин.

Кендагиры

01:05

2 мин.

01:07

479 км.

13 ч. 40 мин.

Ксеньевская

01:30

2 мин.

01:32

495 км.

14 ч. 5 мин.

Кислый Ключ

02:13

2 мин.

02:15

526 км.

14 ч. 48 мин.

Артеушка

02:35

2 мин.

02:37

539 км.

15 ч. 10 мин.

Могоча

03:39

25 мин.

04:04

570 км.

16 ч. 14 мин.

Таптугары

04:35

2 мин.

04:37

589 км.

17 ч. 10 мин.

Семиозерный

05:01

2 мин.

05:03

609 км.

17 ч. 36 мин.

Амазар

05:48

5 мин.

05:53

646 км.

18 ч. 23 мин.

Ерофей Павлович

07:41

38 мин.

08:19

716 км.

20 ч. 16 мин.

Большая Омутная
Амурская область

09:08

2 мин.

09:10

737 км.

21 ч. 43 мин.

Уруша

10:08

4 мин.

10:12

777 км.

22 ч. 43 мин.

Мадалан

10:53

2 мин.

10:55

811 км.

23 ч. 28 мин.

Тахтамыгда

11:12

2 мин.

11:14

825 км.

23 ч. 47 мин.

Бамовская

11:24

2 мин.

11:26

830 км.

23 ч. 59 мин.

Сковородино

12:07

21 мин.

12:28

851 км.

1 д. 0 ч. 42 мин.

Невер
Большой Невер

12:50

2 мин.

12:52

865 км.

1 д. 1 ч. 25 мин.

Ангарич

13:35

2 мин.

13:37

888 км.

1 д. 2 ч. 10 мин.

Талдан

14:09

3 мин.

14:12

918 км.

1 д. 2 ч. 44 мин.

Гудачи

14:48

2 мин.

14:50

945 км.

1 д. 3 ч. 23 мин.

Гонжа

15:09

2 мин.

15:11

960 км.

1 д. 3 ч. 44 мин.

Магдагачи

15:50

15 мин.

16:05

991 км.

1 д. 4 ч. 25 мин.

Дактуй

16:38

2 мин.

16:40

1018 км.

1 д. 5 ч. 13 мин.

Тыгда

17:08

10 мин.

17:18

1045 км.

1 д. 5 ч. 43 мин.

Чалганы

17:38

2 мин.

17:40

1064 км.

1 д. 6 ч. 13 мин.

Ушумун

18:01

3 мин.

18:04

1083 км.

1 д. 6 ч. 36 мин.

Сиваки

18:25

2 мин.

18:27

1105 км.

1 д. 7 ч. 0 мин.

Мухинская

19:01

2 мин.

19:03

1155 км.

1 д. 7 ч. 36 мин.

Шимановская

19:38

10 мин.

19:48

1198 км.

1 д. 8 ч. 13 мин.

Ледяная

20:27

2 мин.

20:29

1237 км.

1 д. 9 ч. 2 мин.

Свободный

21:03

15 мин.

21:18

1276 км.

1 д. 9 ч. 38 мин.

Арга

21:36

2 мин.

21:38

1290 км.

1 д. 10 ч. 11 мин.

Серышево

21:56

5 мин.

22:01

1312 км.

1 д. 10 ч. 31 мин.

Белогорск

22:22

45 мин.

23:07

1331 км.

1 д. 10 ч. 57 мин.

Томичи

23:35

2 мин.

23:37

1352 км.

1 д. 12 ч. 10 мин.

Среднебелая

23:59

5 мин.

00:04

1373 км.

1 д. 12 ч. 34 мин.

Березовский-Восточный

00:20

1 мин.

00:21

1387 км.

1 д. 12 ч. 55 мин.

Призейская

00:42

1 мин.

00:43

1403 км.

1 д. 13 ч. 17 мин.

Белогорье

00:56

1 мин.

00:57

1410 км.

1 д. 13 ч. 31 мин.

Благовещенск

01:35

1430 км.

1 д. 14 ч. 10 мин.

Информация о поезде 392Ь

Планируете поездку по маршруту Чита — Благовещенск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 392Ь. Этот поезд отправляется со станции Чита в 11:25 и прибывает на конечную станцию Благовещенск в 01:35. Вся дорога занимает 1 д. 14 ч. 10 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 41 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2158 руб.
  • стоимость купейного места – 10382 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 392Ь Чита - Благовещенск: перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

59 станций

Самая длинная остановка:

45 мин. – станция Белогорск

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2158 руб.

Оставить отзыв о поезде 392Ь:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
