Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 392Ь Чита — Благовещенск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
11:25
1 д. 14 ч. 10 мин.
01:35
59
Маршрут следования поезда 392Ь Чита — Благовещенск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чита — Благовещенск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чита 2
11:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дарасун
12:43
12:45
52 км.
1 ч. 18 мин.
Карымская
13:23
13:28
78 км.
1 ч. 58 мин.
Урульга
14:18
14:20
112 км.
2 ч. 53 мин.
Размахнино
15:24
15:26
160 км.
3 ч. 59 мин.
Солнцевая
15:42
15:44
172 км.
4 ч. 17 мин.
Шилка
16:26
16:46
200 км.
5 ч. 1 мин.
Холбон
17:00
17:02
213 км.
5 ч. 35 мин.
Приисковая
17:34
17:54
239 км.
6 ч. 9 мин.
Куэнга
18:34
19:15
273 км.
7 ч. 9 мин.
Укурей
19:58
20:00
303 км.
8 ч. 33 мин.
Чернышевск-Забайкальск
20:28
20:49
321 км.
9 ч. 3 мин.
Бушулей
21:35
21:37
351 км.
10 ч. 10 мин.
Жирекен
21:49
22:09
359 км.
10 ч. 24 мин.
Арчикой
22:37
22:39
383 км.
11 ч. 12 мин.
Зилово
22:49
22:51
391 км.
11 ч. 24 мин.
Ульякан
23:27
23:29
421 км.
12 ч. 2 мин.
Урюм
23:47
23:49
433 км.
12 ч. 22 мин.
Нанагры
00:11
00:12
447 км.
12 ч. 46 мин.
Сбега
00:38
00:40
463 км.
13 ч. 13 мин.
Кендагиры
01:05
01:07
479 км.
13 ч. 40 мин.
Ксеньевская
01:30
01:32
495 км.
14 ч. 5 мин.
Кислый Ключ
02:13
02:15
526 км.
14 ч. 48 мин.
Артеушка
02:35
02:37
539 км.
15 ч. 10 мин.
Могоча
03:39
04:04
570 км.
16 ч. 14 мин.
Таптугары
04:35
04:37
589 км.
17 ч. 10 мин.
Семиозерный
05:01
05:03
609 км.
17 ч. 36 мин.
Амазар
05:48
05:53
646 км.
18 ч. 23 мин.
Ерофей Павлович
07:41
08:19
716 км.
20 ч. 16 мин.
Большая Омутная
Амурская область
09:08
09:10
737 км.
21 ч. 43 мин.
Уруша
10:08
10:12
777 км.
22 ч. 43 мин.
Мадалан
10:53
10:55
811 км.
23 ч. 28 мин.
Тахтамыгда
11:12
11:14
825 км.
23 ч. 47 мин.
Бамовская
11:24
11:26
830 км.
23 ч. 59 мин.
Сковородино
12:07
12:28
851 км.
1 д. 0 ч. 42 мин.
Невер
Большой Невер
12:50
12:52
865 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Ангарич
13:35
13:37
888 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Талдан
14:09
14:12
918 км.
1 д. 2 ч. 44 мин.
Гудачи
14:48
14:50
945 км.
1 д. 3 ч. 23 мин.
Гонжа
15:09
15:11
960 км.
1 д. 3 ч. 44 мин.
Магдагачи
15:50
16:05
991 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Дактуй
16:38
16:40
1018 км.
1 д. 5 ч. 13 мин.
Тыгда
17:08
17:18
1045 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Чалганы
17:38
17:40
1064 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Ушумун
18:01
18:04
1083 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Сиваки
18:25
18:27
1105 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Мухинская
19:01
19:03
1155 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Шимановская
19:38
19:48
1198 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Ледяная
20:27
20:29
1237 км.
1 д. 9 ч. 2 мин.
Свободный
21:03
21:18
1276 км.
1 д. 9 ч. 38 мин.
Арга
21:36
21:38
1290 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
Серышево
21:56
22:01
1312 км.
1 д. 10 ч. 31 мин.
Белогорск
22:22
23:07
1331 км.
1 д. 10 ч. 57 мин.
Томичи
23:35
23:37
1352 км.
1 д. 12 ч. 10 мин.
Среднебелая
23:59
00:04
1373 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Березовский-Восточный
00:20
00:21
1387 км.
1 д. 12 ч. 55 мин.
Призейская
00:42
00:43
1403 км.
1 д. 13 ч. 17 мин.
Белогорье
00:56
00:57
1410 км.
1 д. 13 ч. 31 мин.
Благовещенск
01:35
1430 км.
1 д. 14 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Чита → Благовещенск Распечатать расписание поезда