Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 392Ч Чита — Благовещенск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:11
1 д. 13 ч. 54 мин.
01:05
58
Маршрут следования поезда 392Ч Чита — Благовещенск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чита — Благовещенск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чита 2
11:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дарасун
12:28
12:30
52 км.
1 ч. 17 мин.
Карымская
13:17
13:22
78 км.
2 ч. 6 мин.
Урульга
14:11
14:13
112 км.
3 ч. 0 мин.
Размахнино
15:12
15:14
160 км.
4 ч. 1 мин.
Солнцевая
15:30
15:32
172 км.
4 ч. 19 мин.
Шилка
16:11
16:34
200 км.
5 ч. 0 мин.
Холбон
16:50
16:52
213 км.
5 ч. 39 мин.
Приисковая
17:24
17:44
239 км.
6 ч. 13 мин.
Куэнга
18:22
18:56
273 км.
7 ч. 11 мин.
Укурей
19:38
19:40
303 км.
8 ч. 27 мин.
Чернышевск-Забайкальск
20:06
20:32
321 км.
8 ч. 55 мин.
Алеур
20:50
20:52
329 км.
9 ч. 39 мин.
Бушулей
21:21
21:23
352 км.
10 ч. 10 мин.
Жирекен
21:36
21:39
360 км.
10 ч. 25 мин.
Арчикой
22:06
22:08
384 км.
10 ч. 55 мин.
Зилово
22:19
22:22
392 км.
11 ч. 8 мин.
Ульякан
22:55
22:57
422 км.
11 ч. 44 мин.
Урюм
23:15
23:17
434 км.
12 ч. 4 мин.
Сбега
23:59
00:01
465 км.
12 ч. 48 мин.
Кендагиры
00:24
00:26
481 км.
13 ч. 13 мин.
Ксеньевская
00:54
00:59
497 км.
13 ч. 43 мин.
Кислый Ключ
01:36
01:38
528 км.
14 ч. 25 мин.
Артеушка
01:58
02:00
541 км.
14 ч. 47 мин.
Могоча
03:00
03:20
572 км.
15 ч. 49 мин.
Таптугары
03:48
03:50
591 км.
16 ч. 37 мин.
Семиозерный
04:16
04:18
611 км.
17 ч. 5 мин.
Амазар
05:03
05:21
648 км.
17 ч. 52 мин.
Ерофей Павлович
07:10
07:41
718 км.
19 ч. 59 мин.
Большая Омутная
Амурская область
08:32
08:33
739 км.
21 ч. 21 мин.
Уруша
09:29
09:34
779 км.
22 ч. 18 мин.
Мадалан
10:19
10:21
813 км.
23 ч. 8 мин.
Тахтамыгда
10:40
10:42
827 км.
23 ч. 29 мин.
Бамовская
10:51
10:53
832 км.
23 ч. 40 мин.
Сковородино
11:33
11:54
853 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Невер
Большой Невер
12:18
12:20
867 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Ангарич
13:03
13:05
890 км.
1 д. 1 ч. 52 мин.
Талдан
13:41
13:46
920 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Гудачи
14:32
14:34
947 км.
1 д. 3 ч. 21 мин.
Гонжа
14:53
14:55
962 км.
1 д. 3 ч. 42 мин.
Магдагачи
15:32
15:47
993 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Дактуй
16:23
16:25
1020 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Тыгда
16:52
17:02
1047 км.
1 д. 5 ч. 41 мин.
Чалганы
17:22
17:24
1066 км.
1 д. 6 ч. 11 мин.
Ушумун
17:44
17:49
1085 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Сиваки
18:11
18:13
1107 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Мухинская
18:54
18:56
1157 км.
1 д. 7 ч. 43 мин.
Шимановская
19:33
19:48
1200 км.
1 д. 8 ч. 22 мин.
Ледяная
20:24
20:27
1239 км.
1 д. 9 ч. 13 мин.
Свободный
21:00
21:15
1278 км.
1 д. 9 ч. 49 мин.
Арга
21:35
21:37
1292 км.
1 д. 10 ч. 24 мин.
Серышево
21:56
22:01
1314 км.
1 д. 10 ч. 45 мин.
Белогорск
22:23
23:03
1333 км.
1 д. 11 ч. 12 мин.
Томичи
23:27
23:29
1354 км.
1 д. 12 ч. 16 мин.
Среднебелая
23:49
23:54
1375 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Призейская
00:24
00:25
1405 км.
1 д. 13 ч. 13 мин.
Белогорье
00:38
00:39
1412 км.
1 д. 13 ч. 27 мин.
Благовещенск
01:05
1432 км.
1 д. 13 ч. 54 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Поездка нам очень понравилась! Чистые вагоны, приветливые и вежливые проводники. Ездила бы на таких поездах и ездила.
В вагоне было комфортно. Гоняли тех, кто ходил курить в туалеты и между вагонами. И правильно. Пусть на остановках выходят. Свет выключали тоже вовремя. Можно было нормально лечь и спать.
Чисто. Аккуратно. Поезд немного опоздал. Я много раз по работе на этом поезде езжу. Все нравится.
Грубая и невоспитанная проводница. Сразу вспомнился колхоз времен ссср когда все проводницы были такими хамоватыми и это считалось нормой. Сейчас другие времена. Откуда эти динозавры вылазят?
Спасибо за приятную поездку нашей проводнице Александре. Она выполняла свою работу на 100% отлично. В вагоне было тепло и уютно. Пассажиры тоже воспитанные.