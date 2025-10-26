23:08
2 ч. 21 мин.
01:29
5
Маршрут следования поезда 394Ь Борзя — Забайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Борзя — Забайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Борзя
23:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Харанор
23:56
23:58
32 км.
0 ч. 48 мин.
Даурия
00:22
00:27
55 км.
1 ч. 14 мин.
Билютуй
00:50
00:52
75 км.
1 ч. 42 мин.
Забайкал
01:29
102 км.
2 ч. 21 мин.
