Маршрут следования и продажа билетов
19:33
10 ч. 27 мин.
06:00
12
Маршрут следования поезда 396Й Арзамас — Йошкар-Ола на карте со всеми остановками
Расписание поезда Арзамас — Йошкар-Ола с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Арзамас 1
19:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергач
21:44
21:46
108 км.
2 ч. 11 мин.
Пильна
22:18
22:20
134 км.
2 ч. 45 мин.
Шумерля
22:46
22:48
165 км.
3 ч. 13 мин.
Вурнары
23:20
23:22
198 км.
3 ч. 47 мин.
Канаш
00:01
00:04
231 км.
4 ч. 28 мин.
Зеленый Дол
01:35
02:35
308 км.
6 ч. 2 мин.
Помары
03:00
03:56
324 км.
7 ч. 27 мин.
Шелангер
04:37
04:39
354 км.
9 ч. 4 мин.
Сурок
05:20
05:22
379 км.
9 ч. 47 мин.
Куяр
05:43
05:44
394 км.
10 ч. 10 мин.
Йошкар-Ола
06:00
403 км.
10 ч. 27 мин.
