Маршрут следования и продажа билетов
12:00
13 ч. 50 мин.
01:50
32
Маршрут следования поезда 401Ь Приаргунск — Чита на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приаргунск — Чита с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приаргунск
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Досатуй
12:34
12:36
32 км.
0 ч. 34 мин.
Платформа 154км
12:53
12:54
47 км.
0 ч. 53 мин.
Платформа 145км
13:04
13:05
55 км.
1 ч. 4 мин.
Урулюнгуй
13:22
13:59
71 км.
1 ч. 22 мин.
Маргуцек
14:21
14:23
92 км.
2 ч. 21 мин.
Арамогойтуй
14:47
14:49
112 км.
2 ч. 47 мин.
Арабатук
15:26
15:28
157 км.
3 ч. 26 мин.
Харанор
15:55
15:57
184 км.
3 ч. 55 мин.
Соктуй
16:29
16:31
200 км.
4 ч. 29 мин.
Борзя
16:53
17:29
216 км.
4 ч. 53 мин.
Зун-Торей
17:38
17:40
222 км.
5 ч. 38 мин.
Шерловая
17:52
17:57
232 км.
5 ч. 52 мин.
Хадабулак
18:14
18:16
247 км.
6 ч. 14 мин.
Безречная
18:29
18:31
259 км.
6 ч. 29 мин.
Мирная
18:43
18:45
267 км.
6 ч. 43 мин.
Бырка
18:54
18:56
274 км.
6 ч. 54 мин.
Ясная
19:12
19:14
289 км.
7 ч. 12 мин.
Ясногорск
19:24
19:39
5296 км.
7 ч. 24 мин.
Оловянная
19:55
20:13
10284 км.
7 ч. 55 мин.
Степь
20:36
20:38
10299 км.
8 ч. 36 мин.
Булак
20:46
20:48
10304 км.
8 ч. 46 мин.
Разъезд №71
21:01
21:03
10316 км.
9 ч. 1 мин.
Ага
21:16
21:18
10326 км.
9 ч. 16 мин.
Остречная
21:29
21:31
10334 км.
9 ч. 29 мин.
Могойтуй
21:46
21:56
10346 км.
9 ч. 46 мин.
Бурятская
22:16
22:18
10369 км.
10 ч. 16 мин.
Седловой
22:37
22:39
10381 км.
10 ч. 37 мин.
Адриановка
23:01
23:03
10390 км.
11 ч. 1 мин.
Карымская
23:38
23:56
10403 км.
11 ч. 38 мин.
Дарасун
00:38
00:40
10429 км.
12 ч. 38 мин.
Чита 2
01:50
10481 км.
13 ч. 50 мин.
