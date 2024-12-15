Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 402Ь Чита — Приаргунск.
13:40
13 ч. 41 мин.
03:21
32
Маршрут следования поезда 402Ь Чита — Приаргунск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чита — Приаргунск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чита 2
13:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дарасун
15:05
15:07
52 км.
1 ч. 25 мин.
Карымская
15:45
16:08
78 км.
2 ч. 5 мин.
Адриановка
16:40
16:42
91 км.
3 ч. 0 мин.
Седловой
17:04
17:06
100 км.
3 ч. 24 мин.
Бурятская
17:24
17:26
112 км.
3 ч. 44 мин.
Могойтуй
17:43
17:47
135 км.
4 ч. 3 мин.
Остречная
18:03
18:05
147 км.
4 ч. 23 мин.
Ага
18:17
18:19
155 км.
4 ч. 37 мин.
Разъезд №71
18:33
18:35
165 км.
4 ч. 53 мин.
Булак
18:48
18:50
177 км.
5 ч. 8 мин.
Степь
18:59
19:01
182 км.
5 ч. 19 мин.
Оловянная
19:21
19:36
197 км.
5 ч. 41 мин.
Ясногорск
19:53
20:08
5185 км.
6 ч. 13 мин.
Ясная
20:19
20:21
10192 км.
6 ч. 39 мин.
Бырка
20:37
20:39
10207 км.
6 ч. 57 мин.
Мирная
20:48
20:50
10214 км.
7 ч. 8 мин.
Безречная
21:01
21:03
10222 км.
7 ч. 21 мин.
Хадабулак
21:16
21:18
10234 км.
7 ч. 36 мин.
Шерловая
21:35
21:40
10249 км.
7 ч. 55 мин.
Зун-Торей
21:51
21:53
10259 км.
8 ч. 11 мин.
Борзя
22:03
22:36
10265 км.
8 ч. 23 мин.
Соктуй
23:02
23:04
10281 км.
9 ч. 22 мин.
Харанор
23:31
23:33
10297 км.
9 ч. 51 мин.
Арабатук
00:01
00:03
10324 км.
10 ч. 21 мин.
Арамогойтуй
00:37
00:39
10369 км.
10 ч. 57 мин.
Маргуцек
01:01
01:03
10389 км.
11 ч. 21 мин.
Урулюнгуй
01:25
02:02
10410 км.
11 ч. 45 мин.
Платформа 145км
02:20
02:21
10426 км.
12 ч. 40 мин.
Платформа 154км
02:31
02:32
10434 км.
12 ч. 51 мин.
Досатуй
02:47
02:49
10449 км.
13 ч. 7 мин.
Приаргунск
03:21
10481 км.
13 ч. 41 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Чита → Приаргунск Распечатать расписание поезда