Маршрут следования поезда 409Н Томск — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
19:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
20:09
20:25
5 км.
0 ч. 14 мин.
Тайга
21:44
22:54
64 км.
1 ч. 49 мин.
Яшкино
23:20
23:22
88 км.
3 ч. 25 мин.
Юрга 1
00:06
00:20
128 км.
4 ч. 11 мин.
Топки
01:40
02:23
196 км.
5 ч. 45 мин.
Плотниково
03:02
03:04
231 км.
7 ч. 7 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
03:45
04:03
271 км.
7 ч. 50 мин.
Белово
04:43
05:03
302 км.
8 ч. 48 мин.
Трудармейская
05:58
06:00
334 км.
10 ч. 3 мин.
Красный Камень
06:18
06:20
350 км.
10 ч. 23 мин.
Киселевск
06:30
06:33
357 км.
10 ч. 35 мин.
Прокопьевск
06:55
07:10
370 км.
11 ч. 0 мин.
Новокузнецк
07:49
400 км.
11 ч. 54 мин.
