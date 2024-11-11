Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 412Э Москва — Кинешма на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Кинешма с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
22:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
23:15
23:17
65 км.
1 ч. 10 мин.
Александров 1
23:59
00:34
101 км.
1 ч. 54 мин.
Кипрево
01:25
01:30
126 км.
3 ч. 20 мин.
Кольчугино
02:04
02:06
150 км.
3 ч. 59 мин.
Юрьев-Польский
02:44
02:48
177 км.
4 ч. 39 мин.
Гаврилов Посад
03:22
03:27
206 км.
5 ч. 17 мин.
Петровская
03:40
03:43
219 км.
5 ч. 35 мин.
Нерль
03:50
03:52
224 км.
5 ч. 45 мин.
Якшинский
04:05
04:07
234 км.
6 ч. 0 мин.
Тейково
04:25
04:30
248 км.
6 ч. 20 мин.
Иваново
05:05
05:56
278 км.
7 ч. 0 мин.
Ермолино
06:29
06:34
296 км.
8 ч. 24 мин.
Каминский
06:53
06:55
310 км.
8 ч. 48 мин.
Горкино
07:08
07:30
317 км.
9 ч. 3 мин.
Вичуга
07:52
07:54
337 км.
9 ч. 47 мин.
Кинешма
08:21
364 км.
10 ч. 16 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Кинешма Распечатать расписание поезда