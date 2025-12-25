Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 442Э Адлер — Ростов-на-Дону
16:52
16 ч. 1 мин.
08:53
15
Маршрут следования поезда 442Э Адлер — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
16:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
17:04
17:06
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
17:25
17:32
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
18:06
18:11
37 км.
1 ч. 14 мин.
Лазаревская
19:00
19:40
69 км.
2 ч. 8 мин.
Туапсе
21:00
21:09
96 км.
4 ч. 8 мин.
Хадыженская
22:49
22:53
145 км.
5 ч. 57 мин.
Белореченская
00:47
01:36
193 км.
7 ч. 55 мин.
Курганная
02:35
02:38
250 км.
9 ч. 43 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
03:11
03:14
290 км.
10 ч. 19 мин.
Гулькевичи
04:00
04:02
339 км.
11 ч. 8 мин.
Кавказская
04:20
05:12
352 км.
11 ч. 28 мин.
Тихорецкая
06:08
06:12
410 км.
13 ч. 16 мин.
Батайск
08:30
08:33
555 км.
15 ч. 38 мин.
Ростов
Главный
08:53
565 км.
16 ч. 1 мин.
