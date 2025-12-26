Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 442С Ростов-на-Дону — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!




Маршрут следования поезда 442С Ростов-на-Дону — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
18:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
18:34
18:36
10 км.
0 ч. 19 мин.
Тихорецкая
20:54
20:57
155 км.
2 ч. 39 мин.
Кавказская
21:47
22:05
213 км.
3 ч. 32 мин.
Гулькевичи
22:27
22:29
226 км.
4 ч. 12 мин.
Курганная
00:09
00:11
276 км.
5 ч. 54 мин.
Белореченская
01:26
02:01
333 км.
7 ч. 11 мин.
Хадыженская
03:42
03:46
381 км.
9 ч. 27 мин.
Туапсе
05:11
05:16
430 км.
10 ч. 56 мин.
Лазаревская
05:55
06:14
457 км.
11 ч. 40 мин.
Лоо
07:05
07:08
489 км.
12 ч. 50 мин.
Сочи
07:31
07:36
505 км.
13 ч. 16 мин.
Хоста
07:56
07:58
518 км.
13 ч. 41 мин.
Адлер
08:09
526 км.
13 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ростов-на-Дону → Адлер Распечатать расписание поезда