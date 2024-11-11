Расписание поезда Москва — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
10:07
10:09
274 км.
6 ч. 7 мин.
Арзамас 2
12:26
12:28
390 км.
8 ч. 26 мин.
Канаш
17:18
17:20
618 км.
13 ч. 18 мин.
Зеленый Дол
19:14
19:16
695 км.
15 ч. 14 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
20:33
20:43
727 км.
16 ч. 33 мин.
Вятские Поляны
23:32
23:34
855 км.
19 ч. 32 мин.
Кизнер
00:10
00:12
885 км.
20 ч. 10 мин.
Можга
01:11
01:13
931 км.
21 ч. 11 мин.
Агрыз
02:00
02:05
981 км.
22 ч. 0 мин.
Ижевск
02:42
1013 км.
22 ч. 42 мин.
