Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 480Н Славгород — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Славгород — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Славгород
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Табуны
12:25
12:27
25 км.
0 ч. 25 мин.
Кулунда
12:52
12:57
49 км.
0 ч. 52 мин.
Новоблаговещенка
14:14
14:16
120 км.
2 ч. 14 мин.
Леньки
14:52
15:08
159 км.
2 ч. 52 мин.
Гилевка
15:33
15:36
183 км.
3 ч. 33 мин.
Овечкино
16:03
16:08
212 км.
4 ч. 3 мин.
Корчино
16:35
16:40
236 км.
4 ч. 35 мин.
Ребриха
17:23
17:28
282 км.
5 ч. 23 мин.
Барнаул
19:08
20:06
386 км.
7 ч. 8 мин.
Алтайская
20:24
20:27
398 км.
8 ч. 24 мин.
Заринская
21:47
21:52
473 км.
9 ч. 47 мин.
Артышта 2
23:32
23:58
570 км.
11 ч. 32 мин.
Трудармейская
00:14
00:16
579 км.
12 ч. 14 мин.
Киселевск
00:40
00:42
599 км.
12 ч. 40 мин.
Прокопьевск
01:04
01:09
612 км.
13 ч. 4 мин.
Новокузнецк
01:47
642 км.
13 ч. 47 мин.
