Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 483Е Нижний Тагил — Приобье.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 483Е Нижний Тагил — Приобье на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Тагил — Приобье с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Тагил
21:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Баранчинская
21:38
21:40
34 км.
0 ч. 37 мин.
Гороблагодатская
21:55
21:57
43 км.
0 ч. 54 мин.
Верхняя
22:20
22:24
56 км.
1 ч. 19 мин.
Выя
22:53
22:55
81 км.
1 ч. 52 мин.
Верхотурье
23:46
00:01
135 км.
2 ч. 45 мин.
Ляля
00:20
00:25
154 км.
3 ч. 19 мин.
Лобва
00:45
01:00
169 км.
3 ч. 44 мин.
Серов
02:05
03:15
215 км.
5 ч. 4 мин.
Андриановичи
04:06
04:09
251 км.
7 ч. 5 мин.
Марсяты
04:30
04:32
265 км.
7 ч. 29 мин.
Уралзолото
04:44
04:45
272 км.
7 ч. 43 мин.
Сама
05:00
05:03
283 км.
7 ч. 59 мин.
Лангур
05:31
05:33
305 км.
8 ч. 30 мин.
Ивдель 1
06:02
06:32
332 км.
9 ч. 1 мин.
Першино
06:46
06:48
337 км.
9 ч. 45 мин.
Оус
07:58
08:03
397 км.
10 ч. 57 мин.
Пелым
08:37
08:41
426 км.
11 ч. 36 мин.
Атымья
09:00
09:03
442 км.
11 ч. 59 мин.
Разъезд 135км
09:30
09:32
465 км.
12 ч. 29 мин.
Алябьево
09:47
09:57
475 км.
12 ч. 46 мин.
Геологическая
10:29
10:39
502 км.
13 ч. 28 мин.
Верхнекондинская
10:57
11:55
516 км.
13 ч. 56 мин.
Конда
12:32
12:35
544 км.
15 ч. 31 мин.
Коммунистическая
13:15
13:20
575 км.
16 ч. 14 мин.
Вонъеган
14:18
14:23
613 км.
17 ч. 17 мин.
Нягань
15:13
15:28
644 км.
18 ч. 12 мин.
Приобье
16:25
689 км.
19 ч. 24 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижний Тагил → Приобье Распечатать расписание поезда