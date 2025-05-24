Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 484С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
17:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
17:16
17:18
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
17:38
17:48
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
18:13
18:16
37 км.
1 ч. 8 мин.
Лазаревская
18:58
19:00
69 км.
1 ч. 53 мин.
Туапсе
19:42
19:53
96 км.
2 ч. 37 мин.
Горячий Ключ
21:21
21:48
157 км.
4 ч. 16 мин.
Краснодар 1
23:06
23:12
199 км.
6 ч. 1 мин.
Брюховецкая
01:30
01:32
285 км.
8 ч. 25 мин.
Каневская
02:00
02:02
317 км.
8 ч. 55 мин.
Староминская-Тимашевск
02:40
02:42
364 км.
9 ч. 35 мин.
Первомайская
04:04
05:05
450 км.
10 ч. 59 мин.
Новочеркасск
06:47
06:49
494 км.
13 ч. 42 мин.
Шахтная
07:32
07:34
530 км.
14 ч. 27 мин.
Сулин
09:05
09:07
548 км.
16 ч. 0 мин.
Зверево
09:33
09:35
563 км.
16 ч. 28 мин.
Лихая
09:59
10:16
579 км.
16 ч. 54 мин.
Каменская
10:42
10:50
598 км.
17 ч. 37 мин.
Миллерово
11:53
11:55
664 км.
18 ч. 48 мин.
Кутейниково
12:52
12:55
719 км.
19 ч. 47 мин.
Россошь
16:32
16:52
821 км.
23 ч. 27 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:40
18:55
909 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Придача
Воронеж-Южный
20:37
20:41
984 км.
1 д. 3 ч. 32 мин.
Липецк
00:01
00:08
1095 км.
1 д. 6 ч. 56 мин.
Елец
01:20
01:52
1165 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Ефремов
04:05
04:07
1231 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Москва
Курский Вокзал
11:30
1522 км.
1 д. 18 ч. 25 мин.
