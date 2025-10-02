Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 486С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
16:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
17:10
17:13
8 км.
0 ч. 13 мин.
Сочи
17:33
17:43
21 км.
0 ч. 36 мин.
Лоо
18:07
18:09
37 км.
1 ч. 10 мин.
Лазаревская
19:06
19:08
69 км.
2 ч. 9 мин.
Туапсе
20:09
20:26
96 км.
3 ч. 12 мин.
Горячий Ключ
21:56
22:37
157 км.
4 ч. 59 мин.
Краснодар 1
23:35
23:40
199 км.
6 ч. 38 мин.
Брюховецкая
01:21
01:23
285 км.
8 ч. 24 мин.
Каневская
01:53
01:55
317 км.
8 ч. 56 мин.
Староминская-Тимашевск
02:34
02:36
364 км.
9 ч. 37 мин.
Первомайская
04:03
04:57
450 км.
11 ч. 6 мин.
Новочеркасск
06:40
06:42
494 км.
13 ч. 43 мин.
Шахтная
07:27
07:29
530 км.
14 ч. 30 мин.
Сулин
09:10
09:12
548 км.
16 ч. 13 мин.
Зверево
09:31
09:33
563 км.
16 ч. 34 мин.
Лихая
09:58
10:20
579 км.
17 ч. 1 мин.
Каменская
10:48
10:50
598 км.
17 ч. 51 мин.
Миллерово
11:48
11:50
664 км.
18 ч. 51 мин.
Чертково
12:56
12:58
717 км.
19 ч. 59 мин.
Россошь
16:09
16:29
814 км.
23 ч. 12 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:31
18:55
902 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Придача
Воронеж-Южный
20:37
20:41
977 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Липецк
00:01
00:08
1088 км.
1 д. 7 ч. 4 мин.
Елец
01:20
01:57
1158 км.
1 д. 8 ч. 23 мин.
Ефремов
03:45
03:47
1224 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:58
1512 км.
1 д. 18 ч. 1 мин.
