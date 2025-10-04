Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 486В Балашов — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 486В Балашов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балашов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балашов 1
22:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балашов
Пассажирский
22:47
22:50
2 км.
0 ч. 17 мин.
Пады
23:14
23:16
24 км.
0 ч. 44 мин.
Летяжевка
23:35
23:37
44 км.
1 ч. 5 мин.
Аркадак
23:51
23:53
55 км.
1 ч. 21 мин.
Кистендей
00:17
00:19
76 км.
1 ч. 47 мин.
Ртищево 1
00:50
01:30
95 км.
2 ч. 20 мин.
Вертуновская
01:03
01:05
119 км.
1 д. 2 ч. 33 мин.
Тамала
01:35
01:37
142 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Умет
01:56
01:58
161 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Кирсанов
02:16
02:18
179 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Платоновка
03:07
03:09
231 км.
1 д. 4 ч. 37 мин.
Тамбов 1
03:50
04:01
266 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Мичуринск
Уральский
05:27
06:20
331 км.
1 д. 6 ч. 57 мин.
Богоявленск
07:07
07:22
372 км.
1 д. 8 ч. 37 мин.
Раненбург
07:44
07:46
394 км.
1 д. 9 ч. 14 мин.
Милославское
08:55
08:57
443 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
Узуново
10:57
11:34
563 км.
1 д. 12 ч. 27 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:28
708 км.
1 д. 15 ч. 58 мин.
