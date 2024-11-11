Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Ижевск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
05:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
05:42
05:44
32 км.
0 ч. 42 мин.
Можга
06:50
06:53
82 км.
1 ч. 50 мин.
Вятские Поляны
08:24
08:26
157 км.
3 ч. 24 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
10:43
10:50
285 км.
5 ч. 43 мин.
Зеленый Дол
11:57
11:59
317 км.
6 ч. 57 мин.
Канаш
13:18
13:22
394 км.
8 ч. 18 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
03:40
1010 км.
22 ч. 40 мин.
