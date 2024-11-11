Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 495Я Кострома — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кострома — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кострома Новая
13:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нерехта
14:06
14:50
41 км.
0 ч. 51 мин.
Фурманов
15:38
15:45
82 км.
2 ч. 23 мин.
Ермолино
16:11
16:13
100 км.
2 ч. 56 мин.
Иваново
16:40
16:55
118 км.
3 ч. 25 мин.
Текстильный
17:10
17:38
123 км.
3 ч. 55 мин.
Тейково
18:10
18:13
148 км.
4 ч. 55 мин.
Нерль
19:45
20:16
172 км.
6 ч. 30 мин.
Петровская
20:25
20:27
177 км.
7 ч. 10 мин.
Гаврилов Посад
20:42
20:44
190 км.
7 ч. 27 мин.
Юрьев-Польский
21:18
21:28
219 км.
8 ч. 3 мин.
Кольчугино
22:03
22:05
246 км.
8 ч. 48 мин.
Кипрево
22:34
22:36
270 км.
9 ч. 19 мин.
Александров 1
23:20
23:50
295 км.
10 ч. 5 мин.
Рязань 2
04:07
04:34
501 км.
14 ч. 52 мин.
Богоявленск
06:20
06:22
659 км.
17 ч. 5 мин.
Мичуринск
Уральский
07:06
07:53
700 км.
17 ч. 51 мин.
Грязи
Воронежские
08:51
09:00
758 км.
19 ч. 36 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:50
10:55
863 км.
21 ч. 35 мин.
Колодезная
11:25
11:27
895 км.
22 ч. 10 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:07
12:11
938 км.
22 ч. 52 мин.
Россошь
13:49
14:04
1026 км.
1 д. 0 ч. 34 мин.
Кутейниково
15:55
15:57
1128 км.
1 д. 2 ч. 40 мин.
Миллерово
16:50
16:52
1183 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Каменская
17:47
17:49
1249 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Зверево
19:04
19:06
1284 км.
1 д. 5 ч. 49 мин.
Сулин
19:30
19:32
1299 км.
1 д. 6 ч. 15 мин.
Шахтная
20:11
20:13
1317 км.
1 д. 6 ч. 56 мин.
Новочеркасск
21:36
21:38
1353 км.
1 д. 8 ч. 21 мин.
Ростов
Главный
22:38
22:57
1391 км.
1 д. 9 ч. 23 мин.
Батайск
23:16
23:18
1401 км.
1 д. 10 ч. 1 мин.
Староминская-Тимашевск
00:28
00:30
1488 км.
1 д. 11 ч. 13 мин.
Каневская
01:08
01:10
1535 км.
1 д. 11 ч. 53 мин.
Брюховецкая
02:23
02:25
1567 км.
1 д. 13 ч. 8 мин.
Краснодар 1
04:28
04:34
1653 км.
1 д. 15 ч. 13 мин.
Горячий Ключ
07:01
07:40
1695 км.
1 д. 17 ч. 46 мин.
Туапсе
09:34
09:42
1756 км.
1 д. 20 ч. 19 мин.
Лазаревская
10:38
10:44
1783 км.
1 д. 21 ч. 23 мин.
Лоо
11:26
11:33
1815 км.
1 д. 22 ч. 11 мин.
Сочи
11:56
12:10
1831 км.
1 д. 22 ч. 41 мин.
Хоста
12:29
12:31
1844 км.
1 д. 23 ч. 14 мин.
Адлер
12:42
1852 км.
1 д. 23 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Отличный поезд. Спасибо за приятную поездку. Проводница Ольга очень доброжелательная и милая женщина. Я покупала билеты через интернет.
В поезде были очень грязные туалеты. Зас*анные по самое небалуйся. И их за время поездки вообще никто не мыл. Всем было плевать. Под конец уже запах начал гулять по всему вагону.
Спасибо. Поездка прошла хорошо. Не понравилось только то, что постельное белье было не свежее. Выдали его с опозданием, самим пришлось расстилать еще.
В поезде явно проблема с освещением. Вагон тусклый такой, что ощущаешь себя где-то под землей. Читать газету невозможно. Разве это так сложно просто взять и заменить лампочку на светодиодную??? Они дешевые и светят ярче во много раз.
Билеты мы покупали на этот поезд еще за месяц до отправления. Через интернет. Оказалось быстро и очень удобно. Во время посадки боялась что будут накладки из-за электронных билетов. Но их не было. Все прошло хорошо.