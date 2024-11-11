Расписание поезда Адлер — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
16:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
16:52
16:54
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
17:13
17:21
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
17:46
17:50
37 км.
1 ч. 6 мин.
Лазаревская
18:31
18:35
69 км.
1 ч. 51 мин.
Туапсе
19:20
19:34
96 км.
2 ч. 40 мин.
Горячий Ключ
21:11
22:02
157 км.
4 ч. 31 мин.
Краснодар 1
22:59
23:09
199 км.
6 ч. 19 мин.
Брюховецкая
00:21
00:23
285 км.
7 ч. 41 мин.
Староминская-Тимашевск
01:23
01:25
363 км.
8 ч. 43 мин.
Батайск
02:38
02:48
450 км.
9 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
03:08
03:30
460 км.
10 ч. 28 мин.
Новочеркасск
04:22
04:24
498 км.
11 ч. 42 мин.
Шахтная
05:00
05:02
534 км.
12 ч. 20 мин.
Сулин
05:29
05:31
552 км.
12 ч. 49 мин.
Зверево
05:53
05:55
567 км.
13 ч. 13 мин.
Каменская
06:48
06:50
602 км.
14 ч. 8 мин.
Миллерово
07:50
07:52
668 км.
15 ч. 10 мин.
Кутейниково
08:44
08:46
723 км.
16 ч. 4 мин.
Россошь
10:49
11:04
825 км.
18 ч. 9 мин.
Евдаково
12:01
12:17
884 км.
19 ч. 21 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:55
13:01
914 км.
20 ч. 15 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:11
14:16
989 км.
21 ч. 31 мин.
Грязи
Воронежские
17:00
17:05
1094 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Мичуринск
Уральский
18:05
18:45
1152 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Богоявленск
19:19
19:21
1193 км.
1 д. 2 ч. 39 мин.
Рязань 2
21:30
21:56
1351 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Александров 1
02:42
03:49
1557 км.
1 д. 10 ч. 2 мин.
Кипрево
04:40
04:42
1582 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Кольчугино
05:13
05:15
1606 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
Юрьев-Польский
05:53
05:58
1633 км.
1 д. 13 ч. 13 мин.
Гаврилов Посад
06:32
07:19
1662 км.
1 д. 13 ч. 52 мин.
Петровская
07:32
07:34
1675 км.
1 д. 14 ч. 52 мин.
Нерль
07:41
07:43
1680 км.
1 д. 15 ч. 1 мин.
Тейково
08:10
08:12
1704 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Текстильный
09:30
09:32
1729 км.
1 д. 16 ч. 50 мин.
Иваново
09:43
09:58
1734 км.
1 д. 17 ч. 3 мин.
Фурманов
11:13
11:31
1760 км.
1 д. 18 ч. 33 мин.
Нерехта
12:25
13:10
1801 км.
1 д. 19 ч. 45 мин.
Кострома Новая
13:50
1842 км.
1 д. 21 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приятные сотрудники поезда. Вежливые и общительные. Вагоны не новые но очень ухоженные. Персонал работает как нужно.
Ничего плохого про поезд сказать не могу. Да, есть свои недочеты и они скорее технические, чем человеческий фактор. Поэтому если вы не ждете от поезда чего-то сверх обычной хорошей поездки, то ваши ожидания будут оправданы.
Добрый день. Выбрала место и не посмотрела что оно оказалось рядом с туалетом. Очень неудобно. Всю дорогу люди туда сюда ходили. И дверью хлопали. Поэтому если вы выбираете себе место внимательно смотрите что берете… Я была невнимательна((((((((((
Отправили в командировку, ехала на этом поезде. Хороший поезд. Прекрасные проводницы и начальник. В купе был только я один, так что ехал как король))))))
Вы знаете, а мне очень даже понравилось. У нас была такая милая молодая проводница, которая всю дорогу суетилась и что-то делала для пассажиров, что я осталась очень довольна.