Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 501Ь Забайкальск — Чита.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
12:52
8 ч. 59 мин.
21:51
7
Маршрут следования поезда 501Ь Забайкальск — Чита на карте со всеми остановками
Расписание поезда Забайкальск — Чита с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Забайкал
12:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Борзя
14:46
15:08
101 км.
1 ч. 54 мин.
Ясногорск
16:26
16:31
5179 км.
3 ч. 34 мин.
Оловянная
16:48
16:53
10167 км.
3 ч. 56 мин.
Могойтуй
18:04
18:09
10226 км.
5 ч. 12 мин.
Карымская
19:37
19:55
10281 км.
6 ч. 45 мин.
Чита 2
21:51
10354 км.
8 ч. 59 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Забайкальск → Чита Распечатать расписание поезда