Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 501Х Москва — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 501Х Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Милославское
15:27
15:29
266 км.
5 ч. 17 мин.
Богоявленск
16:33
16:35
332 км.
6 ч. 23 мин.
Мичуринск
Воронежский
17:20
17:32
372 км.
7 ч. 10 мин.
Грязи
Воронежские
18:29
18:44
428 км.
8 ч. 19 мин.
Придача
Воронеж-Южный
21:10
21:15
533 км.
11 ч. 0 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:40
00:04
608 км.
13 ч. 30 мин.
Россошь
01:40
02:11
696 км.
15 ч. 30 мин.
Лихая
08:18
08:32
925 км.
22 ч. 8 мин.
Первомайская
13:48
14:23
1040 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Тихорецкая
18:25
18:32
1194 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Кавказская
19:42
20:23
1252 км.
1 д. 9 ч. 32 мин.
Отрадо-Кубанская
20:59
21:01
1281 км.
1 д. 10 ч. 49 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
21:33
21:35
1314 км.
1 д. 11 ч. 23 мин.
Курганная
22:08
22:16
1354 км.
1 д. 11 ч. 58 мин.
Белореченская
23:37
00:12
1411 км.
1 д. 13 ч. 27 мин.
Хадыженская
01:25
01:30
1459 км.
1 д. 15 ч. 15 мин.
Туапсе
03:10
03:24
1508 км.
1 д. 17 ч. 0 мин.
Лазаревская
04:03
04:17
1535 км.
1 д. 17 ч. 53 мин.
Лоо
05:04
05:15
1567 км.
1 д. 18 ч. 54 мин.
Сочи
05:39
05:47
1583 км.
1 д. 19 ч. 29 мин.
Хоста
06:06
06:08
1596 км.
1 д. 19 ч. 56 мин.
Адлер
06:19
1604 км.
1 д. 20 ч. 9 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Адлер Распечатать расписание поезда