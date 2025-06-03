Маршрут следования и продажа билетов
13:51
12 ч. 52 мин.
02:43
6
Маршрут следования поезда 505Г Южно-Сахалинск — Ноглики на карте со всеми остановками
Расписание поезда Южно-Сахалинск — Ноглики с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Южно-Сахалинск
13:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Долинск
14:42
14:52
41 км.
0 ч. 51 мин.
Поронайск
20:55
21:15
252 км.
7 ч. 4 мин.
Смирных
22:30
22:33
312 км.
8 ч. 39 мин.
Тымовск
00:31
00:47
433 км.
10 ч. 40 мин.
Ноглики
02:43
544 км.
12 ч. 52 мин.
