08:13
13 ч. 16 мин.
21:29

Маршрут следования поезда 506Г Ноглики — Южно-Сахалинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ноглики — Южно-Сахалинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ноглики
08:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тымовск
10:15
10:35
111 км.
2 ч. 2 мин.
Смирных
12:32
12:42
232 км.
4 ч. 19 мин.
Поронайск
13:57
14:17
292 км.
5 ч. 44 мин.
Долинск
20:29
20:39
503 км.
12 ч. 16 мин.
Южно-Сахалинск
21:29
544 км.
13 ч. 16 мин.
