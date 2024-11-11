Поезд 511М Москва — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

01:10

Москва

1 д. 14 ч. 48 мин.

15:58

Адлер

33

Маршрут следования поезда 511М Москва — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Павелецкий Вокзал

01:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Узуново

03:39

27 мин.

04:06

145 км.

2 ч. 29 мин.

Павелец-Тульский

06:16

14 мин.

06:30

238 км.

5 ч. 6 мин.

Топиллы

06:43

5 мин.

06:48

247 км.

5 ч. 33 мин.

Милославское

07:21

2 мин.

07:23

264 км.

6 ч. 11 мин.

Троекурово

08:23

14 мин.

08:37

289 км.

7 ч. 13 мин.

Раненбург

09:12

2 мин.

09:14

313 км.

8 ч. 2 мин.

Богоявленск

09:37

2 мин.

09:39

335 км.

8 ч. 27 мин.

Мичуринск
Уральский

10:14

42 мин.

10:56

376 км.

9 ч. 4 мин.

Грязи
Воронежские

11:56

4 мин.

12:00

434 км.

10 ч. 46 мин.

Придача
Воронеж-Южный

14:20

5 мин.

14:25

539 км.

13 ч. 10 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

15:35

15 мин.

15:50

614 км.

14 ч. 25 мин.

Россошь

18:25

15 мин.

18:40

702 км.

17 ч. 15 мин.

Кутейниково

20:45

2 мин.

20:47

804 км.

19 ч. 35 мин.

Миллерово

21:35

2 мин.

21:37

859 км.

20 ч. 25 мин.

Каменская

22:28

2 мин.

22:30

925 км.

21 ч. 18 мин.

Лихая

22:53

22 мин.

23:15

944 км.

21 ч. 43 мин.

Зверево

00:15

2 мин.

00:17

960 км.

23 ч. 5 мин.

Сулин

00:40

2 мин.

00:42

975 км.

23 ч. 30 мин.

Шахтная

01:12

2 мин.

01:14

993 км.

1 д. 0 ч. 2 мин.

Новочеркасск

01:52

2 мин.

01:54

1029 км.

1 д. 0 ч. 42 мин.

Ростов
Главный

02:44

18 мин.

03:02

1067 км.

1 д. 1 ч. 34 мин.

Староминская-Тимашевск

04:42

2 мин.

04:44

1158 км.

1 д. 3 ч. 32 мин.

Каневская

05:23

2 мин.

05:25

1205 км.

1 д. 4 ч. 13 мин.

Брюховецкая

05:56

2 мин.

05:58

1237 км.

1 д. 4 ч. 46 мин.

Краснодар 1

08:25

5 мин.

08:30

1323 км.

1 д. 7 ч. 15 мин.

Горячий Ключ

09:37

53 мин.

10:30

1365 км.

1 д. 8 ч. 27 мин.

Туапсе

12:42

12 мин.

12:54

1426 км.

1 д. 11 ч. 32 мин.

Лазаревская

13:54

2 мин.

13:56

1453 км.

1 д. 12 ч. 44 мин.

Лоо

14:39

2 мин.

14:41

1485 км.

1 д. 13 ч. 29 мин.

Сочи

15:09

17 мин.

15:26

1501 км.

1 д. 13 ч. 59 мин.

Хоста

15:45

2 мин.

15:47

1514 км.

1 д. 14 ч. 35 мин.

Адлер

15:58

1522 км.

1 д. 14 ч. 48 мин.

Информация о поезде 511М

Планируете поездку по маршруту Москва — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 511М. Этот поезд отправляется со станции Москва в 01:10 и прибывает на конечную станцию Адлер в 15:58. Вся дорога занимает 1 д. 14 ч. 48 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 0 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 511М

Количество остановок поезда:

33 станции

Самая длинная остановка:

53 мин. – станция Горячий Ключ

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Светлана

    Здравствуйте!Читала отзывы на разных сайтах об этом поезде.И все негативные.Только пару отзывов боле менее нормальные.Правда отзывы 14,15,16 и 17 года.Если кто то ездил на 511 поезде в этом году ,напишите пожалуйста есть ли изминения в лучшую сторону?Жалобы на грязь и духоту,Нам 20 июля предстоит поездка на этом поезде.Хотелось бы узнать про вагон 13 купе.

  2. ольга

    здравствуйте. скажите в этом поезде есть вагон ресторан

  3. Константин

    Ездил на этом поезде 19 июля 2019 года, 11 вагон, купе. В целом полет нормальный, жарко не было в коридоре были открыты все окна, да и в купе окно открывали на остановке, спали с открытой дверью, повезло - в купе попались не мерзляки.)). Да и погода выручила - было прохладно, ночью не более 16. Вагона- ресторана в поезде нет. У проводника только кипяток, так что стаканы берите свои.)) Вагон старый - из советского детства. Розетки 3 на вагон, так что берите либо пауэр банк, либо берегите заряд. На этом всё. Счастливого пути.

  4. Галина

    Подушки вообще страх такой, что ложиться на них н хочется. Противно прям. Такие все аж коричневые. Но наволочка и постельное белье – белые и красивые. Считай новые. Так что…

  5. Виктор Евгеньевич

    Как можно пускать поезд, который едет считай два дня без кондиционера!? Ну реально. Вы сами пробовали в жару так ездить? Нам повезло что мы в 4 местном купе ехали вдвоем и могли открыть форточку, чтобы проветрить. Если бы другие места были выкуплены – было бы вообще жесть.

  6. Елена Т.

    Спасибо за поездку, но я больше не рискнула бы ехать на этом поезде. Лучше выберу другой способ добраться. Чуть не сомлела там.

  7. Волисов Владимир Сергеевич

    В купе не закрывались двери. Это все, что вы должны знать о состоянии вагона. Купил купе а по факту ехал как в плацкарте. Сил моих нет уже с ними бороться.

  8. Наталия Дмитрук

    Ехать было приятно. В вагоне было чисто и удобно. Кондиционера не было, но на улице было не жарко и поэтому в вагоне было приятно и комфортно.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
