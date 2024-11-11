Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 511М Москва — Адлер.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 511М Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
01:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
03:39
04:06
145 км.
2 ч. 29 мин.
Павелец-Тульский
06:16
06:30
238 км.
5 ч. 6 мин.
Топиллы
06:43
06:48
247 км.
5 ч. 33 мин.
Милославское
07:21
07:23
264 км.
6 ч. 11 мин.
Троекурово
08:23
08:37
289 км.
7 ч. 13 мин.
Раненбург
09:12
09:14
313 км.
8 ч. 2 мин.
Богоявленск
09:37
09:39
335 км.
8 ч. 27 мин.
Мичуринск
Уральский
10:14
10:56
376 км.
9 ч. 4 мин.
Грязи
Воронежские
11:56
12:00
434 км.
10 ч. 46 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:20
14:25
539 км.
13 ч. 10 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:35
15:50
614 км.
14 ч. 25 мин.
Россошь
18:25
18:40
702 км.
17 ч. 15 мин.
Кутейниково
20:45
20:47
804 км.
19 ч. 35 мин.
Миллерово
21:35
21:37
859 км.
20 ч. 25 мин.
Каменская
22:28
22:30
925 км.
21 ч. 18 мин.
Лихая
22:53
23:15
944 км.
21 ч. 43 мин.
Зверево
00:15
00:17
960 км.
23 ч. 5 мин.
Сулин
00:40
00:42
975 км.
23 ч. 30 мин.
Шахтная
01:12
01:14
993 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Новочеркасск
01:52
01:54
1029 км.
1 д. 0 ч. 42 мин.
Ростов
Главный
02:44
03:02
1067 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Староминская-Тимашевск
04:42
04:44
1158 км.
1 д. 3 ч. 32 мин.
Каневская
05:23
05:25
1205 км.
1 д. 4 ч. 13 мин.
Брюховецкая
05:56
05:58
1237 км.
1 д. 4 ч. 46 мин.
Краснодар 1
08:25
08:30
1323 км.
1 д. 7 ч. 15 мин.
Горячий Ключ
09:37
10:30
1365 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Туапсе
12:42
12:54
1426 км.
1 д. 11 ч. 32 мин.
Лазаревская
13:54
13:56
1453 км.
1 д. 12 ч. 44 мин.
Лоо
14:39
14:41
1485 км.
1 д. 13 ч. 29 мин.
Сочи
15:09
15:26
1501 км.
1 д. 13 ч. 59 мин.
Хоста
15:45
15:47
1514 км.
1 д. 14 ч. 35 мин.
Адлер
15:58
1522 км.
1 д. 14 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Здравствуйте!Читала отзывы на разных сайтах об этом поезде.И все негативные.Только пару отзывов боле менее нормальные.Правда отзывы 14,15,16 и 17 года.Если кто то ездил на 511 поезде в этом году ,напишите пожалуйста есть ли изминения в лучшую сторону?Жалобы на грязь и духоту,Нам 20 июля предстоит поездка на этом поезде.Хотелось бы узнать про вагон 13 купе.
здравствуйте. скажите в этом поезде есть вагон ресторан
Ездил на этом поезде 19 июля 2019 года, 11 вагон, купе. В целом полет нормальный, жарко не было в коридоре были открыты все окна, да и в купе окно открывали на остановке, спали с открытой дверью, повезло - в купе попались не мерзляки.)). Да и погода выручила - было прохладно, ночью не более 16. Вагона- ресторана в поезде нет. У проводника только кипяток, так что стаканы берите свои.)) Вагон старый - из советского детства. Розетки 3 на вагон, так что берите либо пауэр банк, либо берегите заряд. На этом всё. Счастливого пути.
Подушки вообще страх такой, что ложиться на них н хочется. Противно прям. Такие все аж коричневые. Но наволочка и постельное белье – белые и красивые. Считай новые. Так что…
Как можно пускать поезд, который едет считай два дня без кондиционера!? Ну реально. Вы сами пробовали в жару так ездить? Нам повезло что мы в 4 местном купе ехали вдвоем и могли открыть форточку, чтобы проветрить. Если бы другие места были выкуплены – было бы вообще жесть.
Спасибо за поездку, но я больше не рискнула бы ехать на этом поезде. Лучше выберу другой способ добраться. Чуть не сомлела там.
В купе не закрывались двери. Это все, что вы должны знать о состоянии вагона. Купил купе а по факту ехал как в плацкарте. Сил моих нет уже с ними бороться.
Ехать было приятно. В вагоне было чисто и удобно. Кондиционера не было, но на улице было не жарко и поэтому в вагоне было приятно и комфортно.