Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 518С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
08:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
08:21
08:23
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
08:43
08:49
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
09:19
09:24
37 км.
1 ч. 10 мин.
Лазаревская
10:28
10:35
69 км.
2 ч. 19 мин.
Туапсе
11:15
11:43
96 км.
3 ч. 6 мин.
Хадыженская
13:07
13:09
145 км.
4 ч. 58 мин.
Белореченская
14:21
14:58
193 км.
6 ч. 12 мин.
Курганная
15:58
16:02
250 км.
7 ч. 49 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
16:41
16:59
290 км.
8 ч. 32 мин.
Кавказская
18:01
18:33
352 км.
9 ч. 52 мин.
Тихорецкая
19:27
19:31
410 км.
11 ч. 18 мин.
Кущевка
21:02
21:12
497 км.
12 ч. 53 мин.
Ростов
Главный
22:40
22:57
571 км.
14 ч. 31 мин.
Новочеркасск
23:50
23:52
609 км.
15 ч. 41 мин.
Шахтная
00:40
00:42
645 км.
16 ч. 31 мин.
Сулин
01:09
01:11
663 км.
17 ч. 0 мин.
Зверево
01:33
01:35
678 км.
17 ч. 24 мин.
Лихая
01:57
02:17
694 км.
17 ч. 48 мин.
Каменская
02:44
02:46
713 км.
18 ч. 35 мин.
Миллерово
03:39
03:41
779 км.
19 ч. 30 мин.
Кутейниково
04:33
04:35
834 км.
20 ч. 24 мин.
Россошь
06:08
06:24
936 км.
21 ч. 59 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:57
08:02
1024 км.
23 ч. 48 мин.
Придача
Воронеж-Южный
09:04
09:11
1099 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Липецк
12:04
12:09
1210 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Елец
13:19
13:50
1280 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Ефремов
15:13
15:15
1346 км.
1 д. 7 ч. 4 мин.
Волово
16:10
16:12
1392 км.
1 д. 8 ч. 1 мин.
Жданка
16:42
16:44
1417 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Узловая 1
Московской жд
17:07
17:09
1439 км.
1 д. 8 ч. 58 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
21:55
1636 км.
1 д. 13 ч. 46 мин.
