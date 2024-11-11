Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 523Х Москва — Балашов.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 523Х Москва — Балашов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Балашов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
19:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
21:30
21:56
145 км.
2 ч. 25 мин.
Павелец-Тульский
23:14
23:16
238 км.
4 ч. 9 мин.
Топиллы
23:29
23:31
247 км.
4 ч. 24 мин.
Спасское
23:46
23:48
258 км.
4 ч. 41 мин.
Милославское
23:57
23:59
265 км.
4 ч. 52 мин.
Троекурово
00:31
00:35
290 км.
5 ч. 26 мин.
Раненбург
01:04
01:06
314 км.
5 ч. 59 мин.
Богоявленск
01:28
01:30
336 км.
6 ч. 23 мин.
Мичуринск
Уральский
02:04
02:36
377 км.
6 ч. 59 мин.
Тамбов 1
03:52
04:22
442 км.
8 ч. 47 мин.
Кирсанов
05:45
05:47
530 км.
10 ч. 40 мин.
Умет
06:08
06:10
548 км.
11 ч. 3 мин.
Тамала
06:32
06:34
567 км.
11 ч. 27 мин.
Вертуновская
06:56
06:58
590 км.
11 ч. 51 мин.
Ртищево 1
07:30
08:12
614 км.
12 ч. 25 мин.
Кистендей
08:44
08:46
633 км.
13 ч. 39 мин.
Аркадак
09:07
09:09
654 км.
14 ч. 2 мин.
Летяжевка
09:24
09:26
665 км.
14 ч. 19 мин.
Пады
09:44
09:46
685 км.
14 ч. 39 мин.
Балашов
Пассажирский
10:08
10:10
707 км.
15 ч. 3 мин.
Балашов 1
10:25
709 км.
15 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ох, как же хочется чтобы наконец-то начали менять старые поезда на что-то более современное. Машины старые уже давно не ездят, везде иномарки. А поезда еще со времен союза и все еще ходят.
Очень даже неплохо. Думал будет сильно хуже. Самое большое впечатление на меня произвела наша проводница, ее звали Оксана Сергеевна. Вообще молодец.
Спасибо за поездку! Все было супер! Только маловато места на верхней полке.
Я никогда не писал отзывы на поезда. Но не сдержался. Очень жарко. В вагоне больше 30 градусов тепла. Вспотели все, как в бане. Кислорода нет. Вентиляция отвратительная.
Проводница молодец. Хоть было видно, что тетка суровая, однако за счет дисциплиты в вагоне был полный порядок всю дорогу. Никто не возникал.