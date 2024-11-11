Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 523М Москва — Тамбов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тамбов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
19:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
21:30
21:56
145 км.
2 ч. 25 мин.
Павелец-Тульский
23:14
23:16
238 км.
4 ч. 9 мин.
Топиллы
23:29
23:31
247 км.
4 ч. 24 мин.
Спасское
23:46
23:48
258 км.
4 ч. 41 мин.
Милославское
23:57
23:59
265 км.
4 ч. 52 мин.
Троекурово
00:31
00:35
290 км.
5 ч. 26 мин.
Раненбург
01:30
01:32
314 км.
6 ч. 25 мин.
Богоявленск
01:54
01:56
336 км.
6 ч. 49 мин.
Мичуринск
Уральский
04:10
04:40
377 км.
9 ч. 5 мин.
Тамбов 1
05:47
442 км.
10 ч. 42 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Постельное белье выдавали хорошее. Чистое и приятно пахнущее. Проводница вежливая. При посадке сразу указала куда нам идти, проверила билеты и помогла поднять чемодан.
Я много езжу на поездах по стране и стал замечать то, что на ЖД дороге очень хорошие работники. Но вот поезда конечно уже очень старые и парк требует сильного обновления. Если бы проводницы были другими – ездить бы было невозможно.
В Раненбурге сели двое выпивших мужчин, которые до конца поездки разговаривали и мешали другим нормально спать.
Очень неудобная подушка. Уже старая и вся мягкая, совсем не держит нормально голову, голова проваливается и потом начинает болеть шея. Очень неприятно было лежать на ней. Сделайте что-нибудь.
Хороший поезд с замечательным отзывчивым персоналом. Приятно было ехать. Благодарю!