Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 523В Тамбов — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 523В Тамбов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тамбов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тамбов 1
22:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мичуринск
Уральский
23:58
00:28
65 км.
1 ч. 12 мин.
Богоявленск
01:09
01:11
106 км.
2 ч. 23 мин.
Милославское
02:49
03:00
172 км.
4 ч. 3 мин.
Спасское
03:10
03:16
179 км.
4 ч. 24 мин.
Павелец-Тульский
03:43
03:49
199 км.
4 ч. 57 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
09:10
438 км.
10 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На верхних полках очень некомфортно и совсем нет места. Люди которые проектировали и строили эти вагоны – вы сами когда-нибудь пробовали ездить на своих полках!??????
Спасибо за прекрасную поездку! Нам все очень понравилось! Приятно было ехать в ухоженном вагоне. Чистота кругом! Туалеты тоже чистые.
Отправили в командировку по работе на этом поезде. Октябрь 2020. Поездка прошла прекрасно. Проводница хорошая и приветливая.
Ехала с дочкой в 4 вагоне. Поездка протекала хорошо. Мы всем довольны. В вагоне было немного душновато.
Хорошо что поезд делал много остановок по 5-10 минут, можно было выйти покурить. Проводница не гоняла, если в тамбуре курили. Это было отлично.