Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 524В Балашов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балашов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балашов 1
12:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балашов
Пассажирский
12:38
12:39
2 км.
0 ч. 13 мин.
Пады
13:03
13:05
24 км.
0 ч. 38 мин.
Летяжевка
13:24
13:26
44 км.
0 ч. 59 мин.
Аркадак
13:40
13:42
55 км.
1 ч. 15 мин.
Кистендей
14:05
14:07
76 км.
1 ч. 40 мин.
Ртищево 1
14:40
15:10
95 км.
2 ч. 15 мин.
Тамала
16:07
16:10
143 км.
3 ч. 42 мин.
Кирсанов
16:52
16:54
179 км.
4 ч. 27 мин.
Тамбов 1
18:17
18:27
267 км.
5 ч. 52 мин.
Мичуринск
Уральский
19:50
20:20
332 км.
7 ч. 25 мин.
Богоявленск
22:17
22:19
373 км.
9 ч. 52 мин.
Раненбург
22:44
22:52
395 км.
10 ч. 19 мин.
Троекурово
23:16
23:26
419 км.
10 ч. 51 мин.
Милославское
23:55
00:01
444 км.
11 ч. 30 мин.
Спасское
00:11
00:13
451 км.
11 ч. 46 мин.
Павелец-Тульский
01:02
01:14
471 км.
12 ч. 37 мин.
Узуново
02:52
03:18
564 км.
14 ч. 27 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:48
709 км.
17 ч. 23 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Жаль что в поезде нет купе повышенного комфорта. Я давно взяла для себя за правило брать самые лучшие места, будь то поезд или самолет. В данном случае конечно не ахти.
Спасибо. Хороший поезд. Вежливая проводница. Билеты не сильно дорогие. Чтобы доехать куда нужно все прекрасно.
Плюсы – вежливый персонал. Чисто и в целом ухоженный вагон. Минусы – жара невыносимая. Нельзя открыть форточку, в вагоне нет кондиционера.
За всю дорогу не видела чтобы проводили влажную уборку. И судя по грязи в углах которая там уже давно – ее давно там не проводили. Проводница была замученная как после дискотеки.
Повезло что ехало мало народа и я один был в купе. Кайфовал всю дорогу. Проводница не навязывалась, я люблю когда тебя не дергают. И была постоянно у себя, можно было обратиться.