Маршрут следования поезда 527М Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Павелец-Тульский
03:58
04:06
239 км.
4 ч. 38 мин.
Раненбург
06:50
07:30
315 км.
7 ч. 30 мин.
Лев Толстой
08:10
08:13
349 км.
8 ч. 50 мин.
Лебедянь
08:44
08:49
377 км.
9 ч. 24 мин.
Елец
10:13
10:44
439 км.
10 ч. 53 мин.
Касторная-Новая
12:26
12:29
534 км.
13 ч. 6 мин.
Старый Оскол
13:31
14:06
589 км.
14 ч. 11 мин.
Губкин
14:45
14:47
608 км.
15 ч. 25 мин.
Ржава
16:20
16:22
669 км.
17 ч. 0 мин.
Прохоровка
16:44
16:46
691 км.
17 ч. 24 мин.
Белгород
18:10
740 км.
18 ч. 50 мин.
