Маршрут следования поезда 528В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
11:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
11:56
11:58
49 км.
0 ч. 56 мин.
Ржава
12:18
12:20
71 км.
1 ч. 18 мин.
Губкин
13:53
13:55
132 км.
2 ч. 53 мин.
Старый Оскол
14:40
15:15
151 км.
3 ч. 40 мин.
Касторная-Новая
16:18
16:24
206 км.
5 ч. 18 мин.
Елец
18:00
18:31
301 км.
7 ч. 0 мин.
Лебедянь
20:02
20:07
363 км.
9 ч. 2 мин.
Лев Толстой
20:51
20:54
391 км.
9 ч. 51 мин.
Раненбург
21:35
22:15
425 км.
10 ч. 35 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:05
738 км.
18 ч. 5 мин.
