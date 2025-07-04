15:32
1 д. 17 ч. 50 мин.
09:22
Маршрут следования поезда 530У Зеленогорск — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Зеленогорск — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Зеленогорск
15:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:03
08:33
818 км.
16 ч. 31 мин.
Елец
14:12
14:46
1006 км.
22 ч. 40 мин.
Липецк
16:10
16:22
1076 км.
1 д. 0 ч. 38 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:50
19:55
1187 км.
1 д. 4 ч. 18 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:40
21:57
1262 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Россошь
23:40
23:55
1350 км.
1 д. 8 ч. 8 мин.
Ростов
Главный
07:41
08:03
1679 км.
1 д. 16 ч. 9 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
09:22
1737 км.
1 д. 17 ч. 50 мин.
