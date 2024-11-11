Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 533М Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
00:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
02:56
03:27
113 км.
2 ч. 10 мин.
Узловая 1
Московской жд
05:18
05:22
205 км.
4 ч. 32 мин.
Ефремов
07:11
07:13
297 км.
6 ч. 25 мин.
Елец
08:44
09:19
363 км.
7 ч. 58 мин.
Липецк
10:55
11:15
433 км.
10 ч. 9 мин.
Усмань
12:32
12:34
495 км.
11 ч. 46 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:07
14:12
552 км.
13 ч. 21 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:20
15:37
627 км.
14 ч. 34 мин.
Россошь
17:50
18:21
715 км.
17 ч. 4 мин.
Кутейниково
20:16
20:18
817 км.
19 ч. 30 мин.
Миллерово
21:17
21:19
872 км.
20 ч. 31 мин.
Каменская
22:12
22:14
938 км.
21 ч. 26 мин.
Лихая
22:37
23:05
957 км.
21 ч. 51 мин.
Зверево
23:35
23:37
973 км.
22 ч. 49 мин.
Сулин
23:56
00:22
988 км.
23 ч. 10 мин.
Шахтная
00:57
00:59
1006 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Новочеркасск
01:42
01:44
1042 км.
1 д. 0 ч. 56 мин.
Ростов
Главный
02:34
02:52
1080 км.
1 д. 1 ч. 48 мин.
Староминская-Тимашевск
04:32
04:34
1171 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Каневская
05:13
05:15
1218 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Брюховецкая
05:46
05:48
1250 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Краснодар 1
08:16
08:21
1336 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Горячий Ключ
09:14
09:57
1378 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Туапсе
12:22
12:35
1439 км.
1 д. 11 ч. 36 мин.
Лазаревская
13:19
13:27
1466 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
Лоо
14:09
14:25
1498 км.
1 д. 13 ч. 23 мин.
Сочи
14:51
15:00
1514 км.
1 д. 14 ч. 5 мин.
Хоста
15:19
15:21
1527 км.
1 д. 14 ч. 33 мин.
Адлер
15:32
1535 км.
1 д. 14 ч. 46 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Никогда больше не поеду на этом говнопоезде. Вагонам по 70 лет, без ремонта. Реально, как в свинарнике. Мне кажется что вагоны со свиньями и того чище.
Поезд гораздо выгоднее и удобнее, чем ехать на автобусе. Я постоянно раньше ездил на автобусе и после него были неприятные ощущения в спине. На поезде можно развалиться и нормально проехать, даже поспать.
Когда покупали билет думали что будет новый вагон, потому что стоимость за двоих хотела в космос улететь. Каково же было наше разочарование, когда мы увидели, на каком говне нам придется ехать. За то что по факту получили нужно было в 3 раза меньше за билеты платить.
В поезде было очень душно. Вагоне не новые. Проводницы держат их в чистоте. Очень хороший персонал. Ехать мне было не далеко, поэтому потерпел. Но если ехать с конечной до конечной – конечно хотелось бы что-то получше.
Отличная поездка. Моей дочке и мне все очень понравилось. У нас была проводница по имени Александра. Она просто умничка!!!))) Очень благодарны ей за все, что она делала.