Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 534С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
23:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
23:28
23:30
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
23:50
23:57
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
00:22
00:26
37 км.
1 ч. 6 мин.
Лазаревская
01:06
01:11
69 км.
1 ч. 50 мин.
Туапсе
01:59
02:10
96 км.
2 ч. 43 мин.
Горячий Ключ
07:16
08:47
157 км.
8 ч. 0 мин.
Краснодар 1
11:05
11:10
199 км.
11 ч. 49 мин.
Брюховецкая
12:40
12:42
285 км.
13 ч. 24 мин.
Каневская
13:13
13:15
317 км.
13 ч. 57 мин.
Староминская-Тимашевск
13:58
14:00
364 км.
14 ч. 42 мин.
Ростов
Главный
15:23
15:39
455 км.
16 ч. 7 мин.
Новочеркасск
16:33
16:35
493 км.
17 ч. 17 мин.
Шахтная
17:10
17:12
529 км.
17 ч. 54 мин.
Сулин
17:41
17:43
547 км.
18 ч. 25 мин.
Зверево
18:05
18:07
562 км.
18 ч. 49 мин.
Лихая
18:31
18:45
578 км.
19 ч. 15 мин.
Каменская
19:12
19:14
597 км.
19 ч. 56 мин.
Миллерово
20:09
20:11
663 км.
20 ч. 53 мин.
Кутейниково
21:02
21:10
718 км.
21 ч. 46 мин.
Россошь
22:50
23:20
820 км.
23 ч. 34 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
01:05
01:10
908 км.
1 д. 1 ч. 49 мин.
Придача
Воронеж-Южный
02:13
02:17
983 км.
1 д. 2 ч. 57 мин.
Усмань
03:44
03:46
1040 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Липецк
05:07
05:26
1102 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Елец
06:48
07:26
1172 км.
1 д. 7 ч. 32 мин.
Ефремов
09:00
09:02
1238 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Узловая 1
Московской жд
10:52
10:54
1330 км.
1 д. 11 ч. 36 мин.
Ожерелье
12:43
13:17
1422 км.
1 д. 13 ч. 27 мин.
Москва
Курский Вокзал
15:20
1535 км.
1 д. 16 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 4
Поездкой в целом мы остались довольны. Приличный поезд, достаточно чистый. Проводницы «бывалые», это сразу видно. Единственный дискомфорт принесло наличие малого количества розеток.
Наша поездка была очень комфортная и спокойная. Проводник был внимательным. Туалет и вагон держал в чистоте. Мы ехали с маленьким ребенком 3 лет – вообще никаких нареканий не имеем.
Как только мы зашли в вагон – сразу стал понятен весь уровень, потому что в вагоне реально просто воняло какими-то какашками. Туалет был грязным, мылся может неделю назад. Подстилки для унитаза закончились очень быстро, их по итогу так никто и не поменял. Уборка делалась только один раз.
Кто вообще додумался сделать в поезде так, что невозможно открывать окна? В вагоне нет кондиционера и нет форточек! Как тогда его проветрить и хоть как-то охладить!?