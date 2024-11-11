Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 542Й Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
16:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
17:10
17:13
8 км.
0 ч. 13 мин.
Сочи
17:33
17:43
21 км.
0 ч. 36 мин.
Лоо
18:07
18:09
37 км.
1 ч. 10 мин.
Лазаревская
19:06
19:08
69 км.
2 ч. 9 мин.
Туапсе
20:09
20:26
96 км.
3 ч. 12 мин.
Горячий Ключ
21:56
22:37
157 км.
4 ч. 59 мин.
Краснодар 1
23:35
23:40
199 км.
6 ч. 38 мин.
Брюховецкая
01:21
01:23
285 км.
8 ч. 24 мин.
Каневская
01:53
01:55
317 км.
8 ч. 56 мин.
Староминская-Тимашевск
02:34
02:36
364 км.
9 ч. 37 мин.
Ростов
Главный
05:15
05:33
455 км.
12 ч. 18 мин.
Лихая
09:23
09:52
565 км.
16 ч. 26 мин.
Россошь
15:46
16:09
794 км.
22 ч. 49 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:06
18:30
882 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:48
19:53
957 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Липецк
23:23
23:30
1068 км.
1 д. 6 ч. 26 мин.
Елец
00:42
01:12
1138 км.
1 д. 7 ч. 45 мин.
Ефремов
02:35
02:37
1204 км.
1 д. 9 ч. 38 мин.
Жданка
03:57
03:59
1274 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
04:25
04:29
1296 км.
1 д. 11 ч. 28 мин.
Тула
Московский Вокзал
05:28
05:53
1342 км.
1 д. 12 ч. 31 мин.
Москва
Курский Вокзал
09:15
1515 км.
1 д. 16 ч. 18 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде нет розеток, невозможно зарядить телефон. В вагоне стояла вонь, как будто кого-то вырвало. Вообще отвратительные впечатления от поездки.
Я думал, что за такие деньги будет сильно лучше. Как итог – в вагоне постоянно было накурено. Кипятка чтобы заварить банальный кофе не было. В купе пыль и грязь, за что ни возьмись – потом приходится идти мыть руки.
Туалет был в нерабочем состоянии. Текла вода с полотка. В итоге приходилось посещать соседний вагон, чтобы просто справить естественные нужды. За что платили деньги не понятно. Проводница сама себе где-то постоянно ходила.
Все было хорошо кроме машиниста, который резко тормозил и резко разгонялся после остановок. Я чуть с полки не свалился один раз из-за его толчка. То ли стажер там ездил, то ли кто.
Впечатления от поездки не самые приятные. Бархатные сидения в купе все кругом в пятнах, даже садиться противно. На окнах и в других местах пыли столько, что ощущение что вагон вообще не протирали никогда. Влажные салфетки не справились, в итоге плюнули на это все.