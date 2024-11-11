Маршрут следования поезда 543М Москва — Балашов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Балашов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
21:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
00:10
00:40
145 км.
2 ч. 37 мин.
Павелец-Тульский
02:18
02:20
238 км.
4 ч. 45 мин.
Милославское
02:57
03:00
265 км.
5 ч. 24 мин.
Раненбург
03:58
04:00
314 км.
6 ч. 25 мин.
Богоявленск
04:23
04:25
336 км.
6 ч. 50 мин.
Мичуринск
Уральский
04:59
05:28
377 км.
7 ч. 26 мин.
Никифоровка
05:54
05:56
396 км.
8 ч. 21 мин.
Тамбов 1
06:41
06:46
443 км.
9 ч. 8 мин.
Платоновка
07:33
07:35
478 км.
10 ч. 0 мин.
Кирсанов
08:24
08:27
530 км.
10 ч. 51 мин.
Умет
08:53
08:55
548 км.
11 ч. 20 мин.
Тамала
09:20
09:22
567 км.
11 ч. 47 мин.
Вертуновская
09:46
09:48
590 км.
12 ч. 13 мин.
Ртищево 1
10:21
11:23
614 км.
12 ч. 48 мин.
Кистендей
11:54
11:56
633 км.
14 ч. 21 мин.
Аркадак
12:18
12:20
654 км.
14 ч. 45 мин.
Летяжевка
12:34
12:36
665 км.
15 ч. 1 мин.
Пады
12:55
12:57
685 км.
15 ч. 22 мин.
Балашов
Пассажирский
13:22
13:24
707 км.
15 ч. 49 мин.
Балашов 1
13:38
709 км.
16 ч. 5 мин.
