Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 551Х Москва — Тамбов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тамбов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ступино
15:43
15:45
95 км.
1 ч. 28 мин.
Ожерелье
16:10
16:12
112 км.
1 ч. 55 мин.
Узуново
16:54
17:21
148 км.
2 ч. 39 мин.
Топиллы
18:55
18:57
250 км.
4 ч. 40 мин.
Милославское
19:18
19:20
267 км.
5 ч. 3 мин.
Гротовский
19:29
19:31
274 км.
5 ч. 14 мин.
Урусово
19:42
19:44
281 км.
5 ч. 27 мин.
Троекурово
19:57
19:59
291 км.
5 ч. 42 мин.
Раненбург
20:27
20:29
315 км.
6 ч. 12 мин.
Богоявленск
20:51
20:53
337 км.
6 ч. 36 мин.
Мичуринск
Уральский
21:28
21:58
378 км.
7 ч. 13 мин.
Никифоровка
22:24
22:26
397 км.
8 ч. 9 мин.
Тамбов 1
23:12
444 км.
8 ч. 57 мин.
