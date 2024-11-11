Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 554С Адлер — Ставрополь.
20:38
16 ч. 30 мин.
13:08
17
Маршрут следования поезда 554С Адлер — Ставрополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Ставрополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:50
20:52
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
21:12
21:25
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
21:50
22:05
37 км.
1 ч. 12 мин.
Лазаревская
22:46
22:53
69 км.
2 ч. 8 мин.
Туапсе
23:33
23:44
96 км.
2 ч. 55 мин.
Горячий Ключ
02:17
03:03
157 км.
5 ч. 39 мин.
Краснодар 1
04:32
04:56
199 км.
7 ч. 54 мин.
Усть-Лабинская
06:31
06:36
258 км.
9 ч. 53 мин.
Гречишкино
07:15
07:20
299 км.
10 ч. 37 мин.
Кавказская
08:17
09:20
330 км.
11 ч. 39 мин.
Темижбекская
09:55
10:05
351 км.
13 ч. 17 мин.
Расшеватка
10:58
11:08
379 км.
14 ч. 20 мин.
Передовая
11:34
11:36
404 км.
14 ч. 56 мин.
Изобильная
11:57
11:59
420 км.
15 ч. 19 мин.
Палагиада
12:38
12:40
452 км.
16 ч. 0 мин.
Ставрополь
13:08
460 км.
16 ч. 30 мин.
