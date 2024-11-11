Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 555В Старый Оскол — Валуйки.
08:35
3 ч. 45 мин.
12:20
5
Маршрут следования поезда 555В Старый Оскол — Валуйки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Старый Оскол — Валуйки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Старый Оскол
08:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чернянка
09:45
09:50
41 км.
1 ч. 10 мин.
Новый Оскол
10:20
10:25
61 км.
1 ч. 45 мин.
Волоконовка
11:20
11:25
90 км.
2 ч. 45 мин.
Валуйки
12:20
127 км.
3 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Старенький поезд, требующий капитальной реконструкции, как мне кажется. На некоторых участках было ощущение что колеса квадратные. Не знаю с чем связано, с самим поездом или с рельсами)))))))
Вспомнил свое детство когда сел в этот поезд. Ощущение что это капсула времени – ничего не изменилось, а тем временем прошло лет 30 точно с последней поездки моей на чем-то таком))))
Аккуратненький поезд. Приличная проводница. Все хорошо.
Билеты брала через интернет. Все было замечательно, поездка прошла хорошо. Проводница очень улыбчивая девушка.
Билеты стоят сущие копейки. Грех жаловаться на какие-то недостатки. Все супер!