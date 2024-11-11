Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 558В Белгород — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 558В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
14:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
15:14
15:16
49 км.
0 ч. 49 мин.
Ржава
15:36
15:38
71 км.
1 ч. 11 мин.
Кривецкая
16:10
16:12
99 км.
1 ч. 45 мин.
Чаплыжное
16:38
16:40
116 км.
2 ч. 13 мин.
Губкин
17:10
17:12
134 км.
2 ч. 45 мин.
Старый Оскол
17:55
18:45
153 км.
3 ч. 30 мин.
Горшечное
19:23
19:25
179 км.
4 ч. 58 мин.
Касторная-Новая
19:58
20:03
208 км.
5 ч. 33 мин.
Тербуны
20:52
20:54
250 км.
6 ч. 27 мин.
Долгоруково
21:15
21:17
270 км.
6 ч. 50 мин.
Плоты
21:31
21:33
280 км.
7 ч. 6 мин.
Улусарка
21:54
21:56
302 км.
7 ч. 29 мин.
Елец
22:17
22:48
314 км.
7 ч. 52 мин.
Ефремов
00:14
00:16
380 км.
9 ч. 49 мин.
Узловая 1
Московской жд
02:04
02:06
472 км.
11 ч. 39 мин.
Ожерелье
03:44
04:10
564 км.
13 ч. 19 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
06:08
674 км.
15 ч. 43 мин.
