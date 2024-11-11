Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 563Э Москва — Балаково. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 563Э Москва — Балаково на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Балаково с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
16:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Павелец-Тульский
21:23
21:30
239 км.
4 ч. 58 мин.
Раненбург
23:59
00:01
315 км.
7 ч. 34 мин.
Богоявленск
00:23
00:25
337 км.
7 ч. 58 мин.
Мичуринск
Уральский
01:01
01:40
378 км.
8 ч. 36 мин.
Тамбов 1
02:46
02:51
443 км.
10 ч. 21 мин.
Ртищево 1
05:44
06:14
610 км.
13 ч. 19 мин.
Екатериновка
07:07
07:13
654 км.
14 ч. 42 мин.
Аткарск
07:59
08:11
703 км.
15 ч. 34 мин.
Татищево
08:58
09:05
749 км.
16 ч. 33 мин.
Саратов 1
Пассажирский
09:54
10:37
780 км.
17 ч. 29 мин.
Сенная
13:12
13:37
875 км.
20 ч. 47 мин.
Вольск 2
14:14
14:29
899 км.
21 ч. 49 мин.
Балаково
15:19
933 км.
22 ч. 54 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Было очень грязно и пыльно. Невозможно ехать. Ужасный поезд, вспоминать его будут в страшных кошмарах.
Плохо что не работал кондиционер, я думал что будет все работать, когда покупал билет. Ближе к конечной чуть не задохнулся от жары.
Постельное белье выдали вроде бы нормальное (как мне поначалу показалось) – но потом увидела пятна какое-то желтые. На наволочке, противно было лежать. Заменить отказались.
Поездка прошла хорошо, я ехал к брату. Поезд в целом в отличном состоянии.
Ночью какой-то мужчина так сильно храпел, что разбудил меня посреди ночи не смотря на шум дороги. Это просто дичь. В следующий раз обязательно возьму затычки для ушей...