Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 566С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
12:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
12:45
12:47
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
13:06
13:16
21 км.
0 ч. 32 мин.
Лоо
13:50
13:53
37 км.
1 ч. 16 мин.
Лазаревская
14:43
14:48
69 км.
2 ч. 9 мин.
Туапсе
15:53
16:05
96 км.
3 ч. 19 мин.
Горячий Ключ
17:36
18:03
157 км.
5 ч. 2 мин.
Краснодар 1
18:55
19:10
199 км.
6 ч. 21 мин.
Брюховецкая
21:24
21:26
285 км.
8 ч. 50 мин.
Каневская
21:56
21:58
317 км.
9 ч. 22 мин.
Староминская-Тимашевск
23:02
23:05
364 км.
10 ч. 28 мин.
Ростов
Главный
00:32
00:50
455 км.
11 ч. 58 мин.
Новочеркасск
01:54
01:56
493 км.
13 ч. 20 мин.
Шахтная
02:33
02:35
529 км.
13 ч. 59 мин.
Сулин
03:11
03:13
547 км.
14 ч. 37 мин.
Зверево
03:36
03:38
562 км.
15 ч. 2 мин.
Лихая
04:10
04:24
578 км.
15 ч. 36 мин.
Каменская
04:50
04:52
597 км.
16 ч. 16 мин.
Миллерово
05:46
05:48
663 км.
17 ч. 12 мин.
Зайцевка
07:55
07:57
750 км.
19 ч. 21 мин.
Россошь
09:00
09:20
815 км.
20 ч. 26 мин.
Евдаково
10:32
10:34
874 км.
21 ч. 58 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:32
12:15
904 км.
22 ч. 58 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:04
14:09
979 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Липецк
17:07
17:40
1090 км.
1 д. 4 ч. 33 мин.
Елец
19:00
19:32
1160 км.
1 д. 6 ч. 26 мин.
Ефремов
21:20
21:22
1226 км.
1 д. 8 ч. 46 мин.
Узловая 1
Московской жд
23:33
23:35
1318 км.
1 д. 10 ч. 59 мин.
Тула
Московский Вокзал
00:32
00:58
1364 км.
1 д. 11 ч. 58 мин.
Москва
Курский Вокзал
03:22
1537 км.
1 д. 14 ч. 48 мин.
